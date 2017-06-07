|
Пешеходы против велосипедистов. Как люди на велодорожке реагируют на замечания
08.06.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
С наступлением хорошей погоды на улицах все чаще появляются любители езды на велосипедах. Можно долго сетовать на неразвитую инфраструктуру для велосипедистов, но тем не менее велодорожек и маркированных зон для велосипедистов в Минске появляется все больше. Вот только далеко не все пешеходы это замечают, а потому беззаботно прогуливаются не на «своей» территории.
Иван Величко проехал по столичным велодорожкам, понаблюдал за велосипедистами и пешеходами и спросил у нарушителей, готовы ли они
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Величко проехал по столичным велодорожкам, понаблюдал за велосипедистами и пешеходами и спросил у нарушителей, готовы ли они к вело-ДТП и конфликтам. Диалоги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии