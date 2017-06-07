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Пешеходы против велосипедистов. Как люди на велодорожке реагируют на замечания

08.06.2017 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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С наступлением хорошей погоды на улицах все чаще появляются любители езды на велосипедах. Можно долго сетовать на неразвитую инфраструктуру для велосипедистов, но тем не менее велодорожек и маркированных зон для велосипедистов в Минске появляется все больше. Вот только далеко не все пешеходы это замечают, а потому беззаботно прогуливаются не на «своей» территории.

Иван Величко проехал по столичным велодорожкам, понаблюдал за велосипедистами и пешеходами и спросил у нарушителей, готовы ли они к вело-ДТП и конфликтам. Диалоги и реакции - в нашем видео.

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Теги: Минск
 
 
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Иван Величко проехал по столичным велодорожкам, понаблюдал за велосипедистами и пешеходами и спросил у нарушителей, готовы ли они к вело-ДТП и конфликтам. Диалоги...

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