Сразу в двух конкурсах получили награды воспитанники образцовой студии эстрадного вокала «Клио»

Юная копылянка Виктория Жоголь (возрастная категория 5-6 лет) завоевала диплом лауреата I степени во II открытом конкурсе юных исполнителей «Твой шанс-2017», который состоялся в столичном Дворце культуры и спорта железнодорожников. Диплом лауреата III степени — у Виктории Трухан (возрастная категория 7-8 лет). В жюри конкурса — Александр Солодуха, Сергей Раинчик, Сергей Толкунов, Ольга Плотникова и другие.





19 мая воспитанники «Клио» приняли участие еще в одном конкурсе, и оно оказалось очень успешным. Лауреатом II степени второго международного культурного проекта «#LetoСябры-2017», который состоялся в Минске, стал ансамбль «Почемучки», диплом лауреата I степени — у Виктории Жоголь, а также диплом лауреата I степени завоевала Екатерина Шкуринская, лауреат II степени — Анастасия Бочко. Дипломантом I степени стала Виктория Трухан. Для воспитанников студии эти победы в проекте «#LetoСябры-2017» имеют большое значение, ведь высокую оценку они получили от заслуженной артистки Республики Беларусь Надежды Микулич, которая была председателем жюри.

Кристина ЖОГОЛЬ