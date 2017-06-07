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#СобакиНаВыборах. Героями парламентского голосования в Британии стали животные

08.06.2017 18:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Британии проходят внеочередные парламентские выборы. Пока избиратели голосуют на избирательных участках, четвероногие друзья ждут хозяев у входа.


Любопытно, что британские законы не запрещают входить на участки с собакой. Разумеется, при условии, что она находится на поводке и не лает, тем самым мешая голосованию. Но большинство хозяев все-таки оставили домашних питомцев у входа в участок. При этом они выкладывают их фотографии в соцсетях с хештегом #DogsAtPollingStations (#СобакиНаВыборах).






 
 
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В Британии проходят внеочередные парламентские выборы. Пока избиратели голосуют на избирательных участках, четвероногие друзья ждут хозяев у входа.

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