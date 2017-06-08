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Крафтовое пиво, мифы и рэп-батл. Топ-5 событий в Витебске в эти выходные
09.06.2017 08:02 — Новости Культуры | Tut.by
Афиша этих выходных вместила все самое необычное: первая футбольная выставка, главное автоспортивное событие года, рэп-батл в новом формате, экспозиция про героев белорусских мифов и фестиваль с дегустацией уникальных сортов пива.
Фестиваль крафтового пива
В фестивале
В стоимость билета включен стакан с фирменным логотипом фестиваля, 3 «бровара» (фестивальная валюта, на которую можно приобретать предлагаемые продукты) и буклет, посвященный Brovar day.
Детали — в
Футбольная выставка
Это первое в стране подобное мероприятие. В
Справки по телефону: +375 212 20-03-36.
Рэп-батл
В Витебске впервые пройдет
Подробности — в
Герои белорусских мифов
Выставка «Зюзя, Жевжик и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд» стала самой посещаемой летом 2016 года в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске. Сейчас с ней могут познакомиться и витебляне.
Гости увидят персонажей белорусской мифологии через приложения виртуальной реальности с использованием VR-гарнитуры Oculus Rift, видеопрезентацию в стилистике «Секретных материалов», а также ролик о проекте lipa.club, знакомящем с таинственным местечком Липа недалеко от Несвижского замка, где живут герои белорусских легенд.
Справки по телефону: +375 212 66-05-87.
«Дрифт»
Схема проезда и подробная информация — в
Больше мероприятий — на
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Афиша этих выходных вместила все самое необычное: первая футбольная выставка, главное автоспортивное событие года, рэп-батл в новом формате, экспозиция с...
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