Крафтовое пиво, мифы и рэп-батл. Топ-5 событий в Витебске в эти выходные

Афиша этих выходных вместила все самое необычное: первая футбольная выставка, главное автоспортивное событие года, рэп-батл в новом формате, экспозиция про героев белорусских мифов и фестиваль с дегустацией уникальных сортов пива.

Фестиваль крафтового пива

В фестивале Brovar day примут участие более чем 20 крафтовых пивоварен из Беларуси, России и дальнего зарубежья. На выбор гостям представят более 50 сортов пива, часть из них можно будет попробовать только на этом мероприятии. Также можно будет принять участие в чемпионате по бир-понгу, пообщаться с пивоварами и отведать кухню на любой вкус.

В стоимость билета включен стакан с фирменным логотипом фестиваля, 3 «бровара» (фестивальная валюта, на которую можно приобретать предлагаемые продукты) и буклет, посвященный Brovar day.

Детали — в группе мероприятия.





10−11 июня, 14.00, дворик ресторана «Золотой лев» (ул. Суворова, 20/13), билет — 15 рублей.

Футбольная выставка

Это первое в стране подобное мероприятие. В экспозиции представлены футбольная форма, фанатские шарфы, билеты с матчей, открытки, автографы футболистов, календари и многое другое.

Справки по телефону: +375 212 20-03-36.





До конца июня, с 10.00 до 18.30 (выходной — понедельник), Витебский районный историко-краеведческий музей (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а). Билеты: взрослый — 1 рубль, льготный — 50 копеек, экскурсия — 5 рублей.

Рэп-батл

В Витебске впервые пройдет рэп-батл , где участники посоревнуются в своем умении рифмовать, сочинять тексты и грамотно накладывать их на бит.

Подробности — в группе .





11 июня, 18.00, Hunter Disco Bar (ул. Терешковой, 7а). Билеты: батл — 5 рублей (действуют до 22.00), батл вместе с Afterparty — 8 рублей, вход после 23.00 — 5 рублей.

Герои белорусских мифов

Выставка «Зюзя, Жевжик и другие герои белорусских сказок, мифов и легенд» стала самой посещаемой летом 2016 года в Национальном историческом музее Республики Беларусь в Минске. Сейчас с ней могут познакомиться и витебляне.

Гости увидят персонажей белорусской мифологии через приложения виртуальной реальности с использованием VR-гарнитуры Oculus Rift, видеопрезентацию в стилистике «Секретных материалов», а также ролик о проекте lipa.club, знакомящем с таинственным местечком Липа недалеко от Несвижского замка, где живут герои белорусских легенд.

Справки по телефону: +375 212 66-05-87.





До 30 июля (кроме понедельника) с 10.00 до 18.00, ратуша. Билеты: для взрослых — 4 рубля, для студентов — 3 рубля, для школьников и пенсионеров — 2 рубля, дети в возрасте до 6 лет, участники войны, инвалиды, дети-сироты — бесплатно.

«Дрифт»

Соревнование «пожирателей резины» пройдет с участием пилотов из чемпионата Беларуси и российской дрифт-серии. Зрителей главного автоспортивного события года по дрифту в классе «стрит» ожидают шоу-программа, розыгрыши и море драйва.

Схема проезда и подробная информация — в группе . Добраться бесплатно до аэропорта можно на автобусе, отправляющемся в 11.30 от Московского проспекта, 51 (напротив магазина «Рублевский»). Обратный рейс — после награждения победителей.





10 июня, 12.00, аэропорт «Восточный». Билеты: 5 рублей для зрителей, 15 рублей — для входа в вип-зону, детям до 12 лет — бесплатно.

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