Из Беларуси с любовью: как живут родственники российских звезд

Не секрет, что у многих российских звезд — белорусские корни. У Виктора Дробыша в республике родились родители, а у Андрея Макаревича — бабушка и дедушка по отцовской линии. Фронтмены группы "Би-2" Лева и Шура и Диана Арбенина сами отсюда. А Алена Свиридова и Юрий Антонов, хоть не местные, но провели здесь детство. У многих в Беларуси остались родные. Sputnik разузнал, как сложилась их судьба.

Лолита и племянник из Минска

Племянник певицы Лолиты Милявской Антон Никифоров родился в Минске. Он — сын двоюродного брата артистки Андрея.

Однако знаменитая тетя долгое время не знала о существовании белорусского родственника. Никифоров рассказал Sputnik, что детство Лолита и его папа провели вместе, но отца Антона увезли в Минск, а ее отдали на воспитание дедушке во Львов. Так их связь прервалась.



© Фото: ВКонтакте / Антон Никифоров Антон Никифоров занимается организацией event- и PR-продвижением

"В Минске родители развелись, когда мне было около года. Папа продал квартиру и бросил семью, исчезнув со всеми деньгами. В 1997 году мы узнали о его убийстве. Он занимался бизнесом. Как говорили в народе, "держал ларьки", — рассказал Sputnik Антон.

О Лолите минчанин узнал в детстве от матери: дома хранились ее ранние фото. А познакомился ней, когда ему было 16 лет. Она приехала с гастролями в Минск. Антон купил цветы, пошел на концерт. Тетя оказалась очень рада белорусскому родственнику. Тут же позвонила своей маме: "Нашелся сын Андрейки!". Тетя и племянник обменялись телефонами и периодически созванивались.



© Фото: ВКонтакте / Антон Никифоров Несмотря на звездную тетю, Антону пришлось в Москве всего добиваться самому

Спустя время Антон решил покорять Москву. Прибыв на место, тут же набрал тетю. Она, не раздумывая, его приютила. Стала расспрашивать у него о планах, а потом дала совет, мол, если хочет чего-то добиться, сам должен что-то делать. И минчанин принял это на вооружение. Устроился для начала в московский фитнес-клуб, где среди его клиентов были Катя Лель, Михаил Пореченков, участницы группы "Тутси". Затем подрабатывал в модельных агентствах, вел свадьбы. Немного пожил в Одессе, где, как признается, воспитал в себе чувство юмора. Работал в Москве на радио и ТВ. Снялся в главных ролях в клипах Натали, Татьяны Котовой, Сергея Куренкова и других, а также открыл не одну event-компанию в разных странах.

Сегодня Никифоров продолжает работать и жить в Москве. Он рассказал Sputnik, что занимается организацией event и PR-продвижением, режиссирует съемки и работает ведущим мероприятий.

Антон многодетный отец: у него трое детей. С женой в разводе, она тоже живет в Москве.

Подольская и родственники из Могилева

Певица Наталья Подольская родом из Могилева. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана. Как сообщила Sputnik PR-директор артистки Анна Исаева, Юля живет в Москве и не является концертным директором артистки, как писали в прессе. Белоруска замужем за бизнесменом Антоном.



© Sputnik Екатерина Чеснокова И Виктор Дробыш и Наталья Подольская не забывают о своих белорусских корнях

На личной страничке Натальи очень много фотографий с сестрой. Видно, что они очень близки и многие вещи делают вместе. Например, беременеют. Случилось это в 2015 году. Первым появился на свет сын Натальи Артемий — 5 июня. У Юлианы девочки-двойняшки родились 11 августа.



© Фото: Instagram / Юлана Подольская Даже забеременеть сестры-близняшки умудрились практически одновременно

У сестер-двойняшек есть еще старшая сестра Татьяна. Она живет и работает в Китае, сообщила Sputnik Анна Исаева. Также у Подольской имеется младший брат Андрей. Как значится у него на страничке в соцсети, он учится в Лицее при Белорусско-российском университете.



© Фото: Instagram / Юлиана Подольская Сестры Подольские - старшая Татьяна (слева на первом плане) Юлиана и Наталья с мамой

Воробей и сестра из Бреста

У артистки из Бреста Елены Воробей есть сестра Наталья Скрипченко, которая младше ее на шесть лет. Как рассказала пародистка в одном из своих интервью, родственница по образованию медик, много лет назад овдовела, у нее осталось двое детей — сын Саша и дочь Настя.



© Фото: стоп-кадр YouTube Младшая сестра Елены Воробей Наталья Скрипченко

С сестрой у Елены очень теплые и доверительные отношения. Долгое время Наталья помогала ей растить дочь Соню: присматривала за ней, пока артистка находилась на гастролях. За это Воробей всячески пыталась ее отблагодарить. Подарила ей машину, отправляла с детьми на отдых.

Известно, что сегодня Наталья живет с сыном в московской квартире Елены вместе с отцом (мать умерла от рака в 2016 году).



© Фото: Instagram / Елена Воробей Елена Воробей с дочерью Соней

Наталья — не медийный человек. Ее фото сложно найти в интернете. Она почти не дает интервью. Только в 2016 году появилась в известном российском ток-шоу, в котором рассказала, что они с Леной лучшие подружки.

В ток-шоу также участвовал племянник Елены Александр Сакута. Отметил, что делает первые шаги в пластической хирургии. Как значится у него на страничке в соцсети, он женат.

Моисеев и братья из Могилева

Певец Борис Моисеев родился в Могилеве, как и его два брата — Марк и Анатолий Толкачи. Однако сегодня никто в этом городе уже не живет.

По информации СМИ, Марк находится в Канаде, он женат на артистке Людмиле из танцевального трио "Экспрессия", которое создал его известный брат. У него есть взрослый сын.

Витебске - в один из его приездов ему устроили встречу со старшим братом Анатолием" title="Борис Моисеев постоянный гость на Славянском базаре в Витебске - в один из его приездов ему устроили встречу со старшим братом Анатолием" class="">

Витебске - в один из его приездов ему устроили встречу со старшим братом Анатолием" title="Борис Моисеев постоянный гость на Славянском базаре в Витебске - в один из его приездов ему устроили встречу со старшим братом Анатолием" class=""> © Sputnik Андрей Александров Борис Моисеев постоянный гость на "Славянском базаре" в Витебске - в один из его приездов ему устроили встречу со старшим братом Анатолием

С Борисом у брата хорошие отношения. Он периодически навещает артиста в Москве. Они с детства очень дружны. Марк присматривал за младшеньким Борисом, почти как отец. Хотя, когда заболела их мать Геня Борисовна, отношения между братьями охладели. Об этом сообщила журналистам бывшая жена Марка Светлана Карбах. По ее словам, Марк упрекал Бориса по телефону, что он не забирает ее к себе в Москву. Через какое-то время Борис перестал звонить. А когда пресса написала о нетрадиционной ориентации артиста, Марк вообще опешил. Он стыдился этого.

Со старшим братом Анатолием артист вообще не общается. По словам Светланы Карбах, у Толи были напряженные отношения и с матерью. Он ей не помогал. А когда ей отняли ногу, собрался и уехал в Литву.

Несколько лет журналисты пытались устроить встречу Борису и Анатолию в Витебске: артист как раз участвовал в фестивале "Славянский базар". Однако в номере певца родственник пробыл всего 13 минут. Моисеев подумал, что тот явился ради денег.



© Sputnik Алексей Бойцов Борис Моисеев и его трио "Экспрессия" - на одной из танцовщиц позже женится его старший брат Марк, который сейчас живет в Канаде

Известно, то живет Анатолий в литовском городке Висагинас. Пенсионер едва сводит концы с концами. Каждое утро ни свет ни заря ездит на местный рынок торговать недорогими безделушками, вареньем, медом. У него двое сыновей. Старший живет в Америке, младший — в Литве. А еще он прадедушка.

Есть мнение, что вражда между братьями вызвана не материальным вопросом. По одной из версий, Геня Борисовна проводила мужа на фронт, когда у нее было двое сыновей — Анатолий и Марк. Их эвакуировали. Вернувшись, муж семью не нашел и завел другую. А когда Геня Борисовна отыскалась, начал тайком бегать к ней. Тогда-то и родился Борис.



© Фото: стоп-кадр YouTube Старший брат Бориса Моисеева Марк в эфире передачи НТВ "Секрет на миллион"

В прошлом году в эфире одного из российских телеканалов провели ДНК-экспертизу, которая показала: у Анатолия и Марка отец один, у Бориса — другой. Моисеев заметил, что на его отношения со средним братом это никак не повлияет.

Кстати, папой артиста вполне мог быть житель Бобруйска. Такое предположение высказала Светлана Карбах в интервью. По ее словам, матери певца Гене Борисовне было 40 лет, когда он появился на свет. Как она рассказывала невестке, тогда дружила с парнем из Бобруйска. Звали его Василем, он был "хохлом" с большим чубом.