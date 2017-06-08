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Самосвал кобринского "Полесья" признан в Польше игрушкой года для песка
09.06.2017 10:19 — Новости Культуры | Tut.by
Самосвал № 1 с резиновыми колесами, произведенный фирмой «Полесье», получил звание игрушка года 2017 в категории игрушки для песка в Польше,
В рамках конкурса, который организует крупный польский онлайн-магазин zabawkowicz.pl, родители, дети и эксперты протестировали самые интересные новинки на рынке игрушек и продуктов для детей.
В финале члены жюри оценивали 97 предметов, а победа досталась кобринской игрушке.
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В финале конкурса члены жюри оценивали 97 предметов.
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