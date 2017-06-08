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Самосвал кобринского "Полесья" признан в Польше игрушкой года для песка

09.06.2017 10:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Самосвал № 1 с резиновыми колесами, произведенный фирмой «Полесье», получил звание игрушка года 2017 в категории игрушки для песка в Польше, сообщает официальный сайт предприятия.


Фото: Полесье

В рамках конкурса, который организует крупный польский онлайн-магазин zabawkowicz.pl, родители, дети и эксперты протестировали самые интересные новинки на рынке игрушек и продуктов для детей.

В финале члены жюри оценивали 97 предметов, а победа досталась кобринской игрушке.

В прошлом году польский сайт признал игрушкой года бетономешалку «Construct» с набором каменщика № 7 от СООО «ПП Полесье».

 
 
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В финале конкурса члены жюри оценивали 97 предметов.

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