Самосвал № 1 с резиновыми колесами, произведенный фирмой «Полесье», получил звание игрушка года 2017 в категории игрушки для песка в Польше, сообщает официальный сайт предприятия.



Фото: Полесье

В рамках конкурса, который организует крупный польский онлайн-магазин zabawkowicz.pl, родители, дети и эксперты протестировали самые интересные новинки на рынке игрушек и продуктов для детей.

В финале члены жюри оценивали 97 предметов, а победа досталась кобринской игрушке.

В прошлом году польский сайт признал игрушкой года бетономешалку «Construct» с набором каменщика № 7 от СООО «ПП Полесье».