Слоненок в Кельне учится пользоваться хоботом и стоять на ногах

В зоопарке Кельна пополнение. На свет появился маленький азиатский слоненок. Он только учится пользоваться собственным хоботом и держаться на четырех ногах. Малыш уже нарекли Китаи, что по-японски значит «ожидание» или «надежда». Это — мужское имя.

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