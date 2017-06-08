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Слоненок в Кельне учится пользоваться хоботом и стоять на ногах
09.06.2017 10:13 — Новости Культуры | Tut.by
В зоопарке Кельна пополнение. На свет появился маленький азиатский слоненок. Он только учится пользоваться собственным хоботом и держаться на четырех ногах. Малыш уже нарекли Китаи, что по-японски значит «ожидание» или «надежда». Это — мужское имя.
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В зоопарке Кельна пополнение. На свет появился маленький азиатский слоненок. Он только учится пользоваться собственным хоботом и держаться на четырех ногах. Малыш...
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