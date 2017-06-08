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Стоптанные тапки Дэвида Боуи оценили в 1700 евро
09.06.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
На аукционе в Лондоне, которые 28 июня проведет британский аукционный дом Bonhams, будут представлены голубые атласные тапки с золотым шитьем в турецком стиле, которые носил Дэвид Боуи в клипе Jazzin' For Blue Jean. Об этом сообщается на
Лот имеет сертификат аутентичности Contemporary Wardrobe Company, подтверждающий, что при съемках клипа использовалась именно эта пара обуви. Оценка — 1200−1500 фунтов стерлингов (1400−1700 евро).
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Британский музыкант, актер и художник Дэвид Боуи
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На аукционе в Лондоне, которые 28 июня проведет британский аукционный дом Bonhams, будут представлены голубые атласные тапки с золотым шитьем в турецком стиле, которые...
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