Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал газете New York Post об общении с президентом России Владимиром Путиным во время съемок документальной ленты «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews).



Владимир Путин (вверху), Леонардо Ди Каприо (внизу слева) и Джереми Реннер (внизу справа)

По словам Стоуна, в художественном фильме Путина смогли бы сыграть актеры Леонардо Ди Каприо или Джереми Реннер (двукратный номинант на премию «Оскар», снимался в фильмах «Повелитель бури», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» «Охотники на ведьм»). Правда, Стоун добавил, что не отважился бы снимать такой фильм.

В интервью Стоун всячески хвалил лидера России. Он отметил, что увидел в Путине скромного человека: «У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий».

«Он сам водит свою машину и мыслит, как шахматист», — рассказал Стоун. Также он добавил, что Путин «любит женщин и буквально засиял, когда вошла моя жена. Возможно, он расслабляется со своей любовницей. Многие мужчины так поступают».

Документальная лента Стоуна будет разбита на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime.