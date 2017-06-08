Один из самых знаменитых интернет-мемов последнего года — Ждун — появился в Минске. Он зачекинился у «не-Кемпинского» и «подежурил» у подъезда с бабушками.

Чтобы в полной мере ощутить местный колорит безногое существо отправилось на рыбалку в самом центре белорусской столицы. Ждун не смог оставить без внимания зал ожидания на железнодорожном вокзале. Ему даже повезло встретить здесь свою любовь. Но обо всем по порядку в нашем видео.

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Съемочная группа TUT.BY благодарит за помощь в организации съемок администрацию Минского железнодорожного вокзала и йога-студию Satori .