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В Минске появился Ждун: зачекинился у "не-Кемпинского" и нашел свою любовь
09.06.2017 12:27 — Новости Культуры | Tut.by
Один из самых знаменитых интернет-мемов последнего года — Ждун — появился в Минске. Он зачекинился у «не-Кемпинского» и «подежурил» у подъезда с бабушками.
Чтобы в полной мере ощутить местный колорит безногое существо отправилось на рыбалку в самом центре белорусской столицы. Ждун не смог оставить без внимания зал ожидания на железнодорожном вокзале. Ему даже повезло встретить здесь свою любовь. Но обо всем по порядку в нашем видео.
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Съемочная группа TUT.BY благодарит за помощь в организации съемок администрацию Минского железнодорожного вокзала и йога-студию
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Чтобы в полной мере ощутить местный колорит безногое существо отправилось на рыбалку в самом центре белорусской столицы. Ждун не смог оставить без внимания зал...
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