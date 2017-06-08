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С оркестром и трюками. Как рота почетного караула репетирует выступление на параде
09.06.2017 12:38 — Новости Культуры | Tut.by
Первой подготовку к параду 3 июля в центре Минска традиционно начинает рота почетного караула. На сам парад руководитель государства
Фотограф TUT.BY засняла кадры репетиции в четверг, 8 июня. Движение на этом участке дороги будет перекрыто также 12, 15, 19 и 22 июня с 22.00 до 24.00. Это должны учитывать автолюбители.
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Первой подготовку к параду 3 июля в центре Минска традиционно начинает рота почетного караула.
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