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С оркестром и трюками. Как рота почетного караула репетирует выступление на параде

09.06.2017 12:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Первой подготовку к параду 3 июля в центре Минска традиционно начинает рота почетного караула. На сам парад руководитель государства сказал денег не жалеть. Репетиции начались уже 5 июня у стелы «Минск — город-герой». По вечерам перекрывается движение на отрезке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Фотограф TUT.BY засняла кадры репетиции в четверг, 8 июня. Движение на этом участке дороги будет перекрыто также 12, 15, 19 и 22 июня с 22.00 до 24.00. Это должны учитывать автолюбители.










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Теги: Минск
 
 
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Первой подготовку к параду 3 июля в центре Минска традиционно начинает рота почетного караула.

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