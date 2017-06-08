Во Франции репетировавшего в поезде актера приняли за террориста

Когда контролер скоростного поезда TGV, ехавшего из Марселя в Париж, услышал раздающиеся из туалета английские слова «gun» и «weapon» («пистолет» и «оружие»), он подумал о худшем.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это случилось в среду, на следующий день после нападения на полицейский патруль на площади перед собором Парижской Богоматери, которое совершил выходец из Алжира.

Благодаря бдительности контролера предполагаемый злоумышленник, находившийся в туалете, был снят с поезда и подвергнут допросу.

После допроса полиция его отпустила. Как выяснилось, это был 35-летний комедийный актер одного из парижских театров, который репетировал свою роль, закрывшись в туалете.

Какую именно пьесу репетировал актер, не уточняется. По данным свидетелей, он говорил то на английском, то на голландском. Как пояснили в полиции, актер не хотел беспокоить едущих первым классом попутчиков и поэтому отправился в туалет, чтобы у него была возможность порепетировать, никому не мешая.

В компании SNCF, управляющей сетью скоростных поездов TGV, отметили, что бригада поезда, учитывая выскокий уровень террористической угрозы в Европе, хотела принять максимум мер, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Заподозрив неладное, контролер сообщил о подозрительном пассажире руководству поезда, которое, в свою очередь, связалось с местной полицией. Поезд сделал незапланированную остановку в городе Валанс, куда на вокзал к моменту прибытия поезда приехала жандармерия.