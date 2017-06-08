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Туристка из Бразилии пофлиртовала с президентом Болгарии, не зная, кто он
09.06.2017 14:44 — Новости Культуры | Tut.by
Президент Болгарии Румен Радев приехав в село Странджа, чтобы увидеть местный ритуал — танцы на углях. К политику подошла девушка, которая завязала с главой государства непринужденный разговор, но при этом не узнала, кто он. Об этом истории
«Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь», — заявил политик. Но туристка ему не поверила. Тогда Радев признался, что работает президентом, а присутствующие подтвердили его слова.
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Президент Болгарии Румен Радев приехав в село Странджа, чтобы увидеть местный ритуал - танцы на углях. К политику подошла девушка, которая завязала с главой...
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