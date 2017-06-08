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Туристка из Бразилии пофлиртовала с президентом Болгарии, не зная, кто он

09.06.2017 14:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Президент Болгарии Румен Радев приехав в село Странджа, чтобы увидеть местный ритуал — танцы на углях. К политику подошла девушка, которая завязала с главой государства непринужденный разговор, но при этом не узнала, кто он. Об этом истории сообщило издание Bgnews.

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Оказалось, что девушка была туристкой и приехала из Бразилии. Она сфотографировалась с Радевым и обняла его на глазах супруги политика. После этого девушка спросила Радева, почему он такой важный.

«Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь», — заявил политик. Но туристка ему не поверила. Тогда Радев признался, что работает президентом, а присутствующие подтвердили его слова.

 
 
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Президент Болгарии Румен Радев приехав в село Странджа, чтобы увидеть местный ритуал - танцы на углях. К политику подошла девушка, которая завязала с главой...

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