День хорька, театр в музее и белорусский зомби-хоррор. Куда пойти в Гродно в выходные

В этот уикенд гродненцы могут поближе познакомиться с пушистыми хорьками, сводить детей на спектакль вне театральных стен, а сами — побывать на премьере в драмтеатре. Кроме того, в афише есть интересные выставки и мастер-классы.

Выставка Алдоны Лебувене

Где: Центр наследия, ул. Реймонта, 12 Когда: 9 июня, 16.00

В Центре откроется выставка мастера вязания, обработки текстиля и изготовления бижутерии Алдоны Лебувене из Вильнюса. А на следующий день мастерица примет участие в Дне вязания в Центре.

Где: площадка у гипермаркета «Алми», пр-т Космонавтов, 81 Когда: 9−11 июня, 18.00

В программе: дрессированные медведи-гиганты, акробатический дуэт с шимпанзе Джонни, танцующие собачки, па-де-де на лошадях, воздушные гимнасты, парад велосипедов, веселый клоун «Душ» и многое другое.





Презентация первого белорусского зомби-хоррора «1813»

Где: бар лога, ул. Соломовой, 137 Когда: 9 июня, 19.00

Писатель Владимир Садовский презентует свою книгу «1813», на страницах которой встречаются солдаты-зомби, Михал Клеофас Огинский и Молодечно. Музыкальное сопровождение обеспечит Алесь Денисов (группа «Dzieciuki»), который сыграет в акустике старые и новые композиции. Вечер организует Гродненская пивная лига, поэтому ожидается много крафта.

Соревнования по стритболу «Гарадзенская палова 3×3»

Где: ЦСК «Неман», ул. Коммунальная, 3 Когда: 10−11 июня, 9.00

Турнир пройдет среди мужчин и женщин в нескольких возрастных категориях. Регистрация и подробная информация в группе в Facebook и по e-mail bkregion2010@gmail.com.





Выставка ирисов

Где: Городская центральная библиотека им. Макаенка Когда: 10 июня, 10.00−17.00

Около 100 сортов цветов из своей коллекции представит профессионал-цветовод, участник клуба «Флора» Олег Богайчук. Посетители получат бесплатные консультации по уходу за цветами.

День хорька

Где: парк Жилибера, у главного фонтана Когда: 10 июня, 12.00−14.30

Праздник организует общество любителей хорьков «Фуриттус». В программе конкурсы для хорьков и их владельцев, бесплатные фотосессии с пушистиками, консультации специалистов по правильному содержанию и уходу за этими зверьками.





Открытие новой площадки для выгула собак

Где: Вишневец, площадка рядом со станцией переливания крови Когда: 10 июня, 12.00

Новая отлично оснащенная площадка для четвероногих друзей появилась благодаря городским активистам. На торжественном открытии размяться смогут не только собаки, но и их хозяева — для них пройдут занятие по гимнастике Хаду. В празднике поучаствуют собаки из спасательного кинологического отряда Красного Креста, детям будет с ними особенно интересно.





День вязания на публике

Где: Центр наследия, ул. Реймонта, 12 Когда: 10 июня, 12.00

Всемирный день вязания на спицах организуют с 2005 года, в Гродно он проходит с 2016. В Центре наследия каждому участнику акции предлагают связать кусочек 7×7 см, который станет частью большого полотна. Для всех участников мастерица из Литвы Алдона Лебувене проведет мастер-класс.



Фото: unsplash.com

Летняя школа рисования

Где: Биолого-экологический центр, ул. Антонова, 20, 2 этаж Когда: 10 июня, 12.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает творческих детей от 7 лет в Летнюю школу рисования. Три самых популярных мастер-класса проведут в июне по субботам. В ближайшую субботу участники будут рисовать панду с помощью настоящего кофе. Все материалы включены в стоимость мастер-класса.

Субботние встречи со сказкой

Где: Музей истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 10 июня, 17.00

На субботние встречи со сказкой на площадке музея приглашает труппа театра кукол. В программе: экскурсия по выставке «Герои сказок на открытках прошлого века», викторина «Угадай сказку», конкурс для юных художников и спектакль. В эту субботу — «Сказки Пушкина», которые идут на сцене театра уже более 20 лет.



Фото: grodnolyalka.by

Английский в парке

Где: парк Жилибера Когда: 11 июня, 15.00

Новый совместный проект Студии разговорного английского Yes и Парка аттракционов: каждую неделю детей ждут игры и творческие мастер-классы с элементами изучения английского языка.

Театральное лето

Где: летняя площадка кафе «Шекспир», у театра кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 11 июня, 16.30

Самым маленьким детям, которые только начинают знакомство с театром, предлагают самые добрые спектакли на уютной камерной сцене. В программе также конкурсы, игры, загадки и фотосессии. На этой неделе зрителей ждет спектакль «Приключения Тима и его друзей».



Фото: grodnolyalka.by

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 10−11 июня, 19.00

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.





Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46 Когда: 10−11 июня, 21.30

В Гродно приезжает перформативная движенческая группа STRUCTURERS со своим событием HAPPENING — Практика Совместной Импровизации. Событие озвучивают музыканты-импровизаторы, группа RADIOFILLZ. В Минске это творческое явление было представлено в Национальном Центре Современных Искусств и в творческом пространстве ВЕРХ. Также танцоры из Structurers проведут серию мастер-классов днем 10 и 11 июня.





Где: пл. Советская Когда: 11 июня, 19.00−20.30

На третьем концерте из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» выступят лучшие коллективы Гродно в жанре академического искусства: артисты Гродненской капеллы, областной филармонии и учреждений образования.