Скажи, кто твой друг: истории людей, которых объединяют годы дружбы

9 июня отмечается Международный день друзей. TUT.BY встретился с разными компаниями, и они рассказали, как познакомились, что их объединяет, что они ценят друг в друге и что такое дружба.

«Если Сергею или Саше что-то понадобится, я не буду спрашивать, зачем это надо»



Слева направо: Сергей Ивановский, Андрей Цыганов, Александр Зуев, начальник конструкторско-технологического бюро ЗАО «Атлант»

Друзья знакомы больше сорока лет: когда-то их отдали в один ясли-сад в Курасовщине. Их объединяют детские приключения, ставшие легендами: вместе сбегали из садика, навещали бабушек, терялись из вида воспитательниц. Эти истории обросли подробностями, и теперь они и сами не знают, что правда, а что нет.

Говорят, что для своего возраста встречаются очень часто. Сергей с Андреем видятся чаще — живут неделеко. Видятся друзья по разным поводам: 18 раз в году на чемпионате любительской хоккейной лиги, на дни рождения. У них есть свои традиции. На большие семейные праздники и Рождество собираются у Александра, посмотреть спорт — у Сергея.

— Я никогда не задумывался, что такое дружба, — говорит Андрей. Если Сергею или Саше что-то понадобится, я не буду спрашивать, зачем это надо. Я просто буду всегда в тот момент там, где тот или другой скажет мне быть.

Несмотря на многие годы дружбы, находится новая история, которую рассказывает Сергей:

— В 93 году Adidas устраивал соревнования по стритболу. И оказалось, что не хватает одного человека в команде. Я с утра позвонил Саше и сказал: «Через два часа, в спортивной форме, в таком-то месте. Саша сказал: «Хорошо». Когда он приехал сонный, он просто спросил: «А зачем вам моя форма?».

«Найти хорошего друга так же сложно и так же важно, как найти настоящую любовь»



Юлия Ботрник, редактор интернет-магазина, и Наталья Рудковская, креатор пиар-студии

Они познакомились 1 сентября в нулевом классе, спали на одной двухъярусной кровати.

— На самом деле это была дружба с первого взгляда. Наташа зашла заплаканной в класс, потому что забыла пластилин. И мне жалко ее стало, что вот уже 16 лет не могу ее успокоить, — пошутила Юлия. Сейчас девушки стали видеться реже, потому что начались трудовые будни. Но раз в неделю — обязательно встречаются.

— Найти хорошего друга так же сложно и так же важно, как найти настоящую любовь, -говорит Наташа. — Дружба — это другая форма любви. Ведь мы не можем кого-то заставить дружить с нами без желания. Должна быть «химия», совпадения, общие интересы, чтобы стать настоящими друзьями.

«Дружба — это когда с человеком есть о чем помолчать»



Алексей Матюш, фрилансер, и Юрий Чайков, занимается экологической экспертизой промышленных объектов

Алексей и Юрий дружат около 12 лет. Говорят, что могут не видеться неделю, а могут и месяц. Но это не мешает звонить и, например, похвастаться или просто поделиться какой-то новой информацией.

— Вот когда у Юры была собака, я постоянно приходил к нему и выгуливал ее. А Юра мою собаку выгуливал, когда я куда-то уезжал, — говорит Алексей. Дружбой называют взаимопомощь и понимание, общие интересы.

— Это когда присутствует легкость в общении и при этом можно даже не общаться. Дружба — это когда с человеком есть о чем помолчать, — говорит Юрий.

«Друг — это всегда опора и крепкое плечо»



Ольга Зуева — работает психологом в социальном центре обслуживания населения, Наталья Авдей — преподаватель русского языка и литературы, Елена Рихтович — бухгалтер в РУП «Белпочта», Наталья Михалюкович — главный бухгалтер.

Их дружба вчетвером началась 36 лет назад, в старшей группе детского сада, затем продолжилась в школе. Девочки учились с первого класса вместе. Теперь они не просто друзья, но и почти родственницы: крестные мамы детей своих подруг.

На вопрос о составляющих дружбы Наталья Михалюкович ответила:

— Думаю, это те люди, которые в любое время придут на помощь. Не важно, позвонишь ты днем или ночью. Всегда.

Ольга Зуева добавила:

— Друг — это всегда опора и крепкое плечо. В нашем случае женская дружба очень крепкая.

«Нас связывает почти вся жизнь»



Алексей Камушенко, видеооператор, и Сергей Храмцов, программист

Алексей и Сергей знакомы 21 год, с 9-го класса, а подружились в 11-м, когда начали ходить на дискотеки. Последнее время видятся часто. Алексей — оператор, он снимал все значимые событий в жизни Сергея: например, делал визитную карточку для конкурса, в котором участвовал его сын:

— Мы поучаствовали в этом проекте, ребенок был счастлив, хорошая память. Мы потом это закрепили шашлыком и подтягиванием на турниках у Сергея дома, — вспоминает Алексей.

— Нас связывает почти вся жизнь, — говорит Сергей.

На вопрос о том, что такое друг, Сергей говорит:

— Когда знаешь, что можно позвонить человеку, если есть какой-то вопрос, проблема или, наоборот, какая-то радость, которой хочется поделиться. И ты знаешь, что всегда найдешь человека, на которого действительно можно положиться и разделить с ним радость.

«Должен же быть кто-то, кому можно рассказать, как тебя „отшила“ очередная девушка?»



Владимир Юшин, системный администратор в РУП «Белтелеком», и Ирина Шарко, оператор комьютерной графики в фотоцентре

Владимир и Ирина дружат 11 лет. В младшей школе в Заславле учились в соседних классах, а познакомились позже, когда классы перемешали. Их посадили за одну парту.

— И все. Мы до старшей школы, пока Вован не поступил в колледж, сидели вместе. Получали крупные замечания от учителей. Потому что мы много разговаривали и всякой ерундой занимались, только чтобы не учиться, — вспоминает Ирина.

Ирина считает, что они сходятся характерами, общими интересами для ребят являются компьютерные игры, игра с друзьями во фрисби, катание на велосипедах. Встречаются ребята примерно раз в неделю, остальное время общаются через Вконтакте.

Про то, кто такой друг, Владимир говорит:

— Это тот, кто разделит с тобой любые эмоции и переживания. И должен же быть кто-то, кому можно рассказать все, в том числе, как тебя «отшила» очередная девушка?

Ирина друга определяет так:

— Человек, к которому можно будет обратиться в любое время дня и ночи, рассказать любую вещь. И сказать, что здесь что-то надо решить и нужна помощь. Это человек, который поддержит.

«Я в друге ценю откровенность, он может сказать все как есть»



Алексей Волчек, специалист по продажам систем безопасности, и Алексей Савастюк, заведующий складом

Молодые люди дружат 18 лет. Первый раз встретились, когда решили поиграть в футбол во дворе. Встречаются раз два в неделю. Алексей (справа) о своем друге говорит так:

— Я в Лехе ценю откровенность, он может сказать все как есть. Леха всегда выручит.

Алексей Волчек говорит о дружбе:

— Важно, что когда и хорошее случается в жизни, очень приятно осознавать, что можно позвонить другу Лешке и поделиться своей радостью.

У молодых людей много смешных общих историй и одну они с удовольствием рассказывают:

— Это история из детства. На улице, где мы жили, было около пяти футбольных ворот. На поле, которое было ближе к нашим домам, были только одни хорошие ворота. А вторые мы все время строили, потому что они стояли возле дорожки и их постоянно ломали или пьяные мужики, или еще какие-нибудь негодяи.

И в один прекрасный день мы собрали команду и поняли, что строить ворота нам надоело. Мы решили украсть их с поля соседнего двора. Там были очень хорошие ворота, железные и покрашенные белой краской. А еще они были вкопаны в землю. Это все было в 6-м или 7-м классе. У нас был друг постарше — Валера Морж, — рассказывает Алексей Волчек.

— А предыстория в том, что он нас убедил, что это на самом деле наши ворота и это те ребята украли их у нас. Не помню, брали мы лопату или нет, но мы украли те ворота. Пока пытались вкопать, видим, на соседнем поле собралась банда из семи или восьми человек. Валера нам тогда сказал: «Короче, пацаны, пошли отсюда, мы придем, доделаем. Мы втроем в мой подъезд убежали. Посмотрели, как они достали эти ворота и унесли обратно, — вспоминает Алексей Савастюк.