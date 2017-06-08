Овчарка не смогла стать полицейской собакой, потому что слишком любит людей

Не всем собакам нравится быть просто украшением чьего-то инстаграма, некоторым хочется чего-то большего. Овчарка Гэвел относится к последним: пес всегда мечтал служить в полиции и даже проходил обучение, но оказалось, что ловить преступников он не сможет.



Фото: telegraph.co.uk

Гэвел грустит. Еще щенком его начали тренировать, чтобы сделать из него служебную полицейскую собаку в Австралии. Но, к сожалению, Гэвел полиции не подошел. Как сообщили полицейские, в течение месяцев тренировок пес не проявил «необходимую склонность к жизни на службе» и его пришлось уволить.

Как объясняет Telegraph , Гэвел просто-напросто был слишком общительным. Ему нравилось знакомиться с людьми, и ему намного больше нравилось играть с ними, чем их арестовывать. Теперь о карьере в полиции он может не мечтать.

Но ему и не надо — он нашел работу не хуже. Теперь овчарка работает в доме губернатора Квинсленда, где его позиция официально значится как вице-королевский пес. В обязанности животного входит приветствие гостей дома и сопровождение губернатора. Иногда пес даже присутствует на брифингах.

Фото: telegraph.co.uk

Гэвел рад, что ему не нужно никого арестовывать.