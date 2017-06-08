Стартует централизованное тестирование



Указом Президента Республики Беларусь от 11.05.2017 №156 “Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году” утвержден состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения централизованного тестирования и вступительных испытаний в 2017 году. Председателем государственной комиссии назначен Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Жарко Василий Иванович.

Распоряжением председателя государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году от 02.06.2017 №5 утвержден состав Витебской областной комиссии по контролю из 8 человек. Председателем областной комиссии является Зарянкин Вадим Владимирович, председатель Комитета государственного контроля Витебской области.

В соответствии с данным распоряжением комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения области возглавили члены государственной комиссии: Зарянкин Вадим Владимирович, председатель Комитета государственного контроля Витебской области — в УО “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет” и УО “Полоцкий государственный университет”; Позняк Александр Григорьевич, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области — в УО “Витебский государственный университет им. П.М.Машерова” и УО “Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины”; Пенин Владимир Петрович, заместитель председателя Витебского облисполкома — в УО “Витебский государственный технологический университет”.

В области организовано, как и в прошлом году, 4 пункта тестирования на базе Витебского государственного технологического университета, Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, Полоцкого государственного университета и Оршанского государственного механико-экономического колледжа.

Регистрация абитуриентов для участия в централизованном тестировании в текущем году проходила со 2 мая по 1 июня. В 4 пунктах тестирования области зарегистрировался 33741 участник, что на 4396 человек больше, чем в прошлом году.

В текущем году тестирование проводится с 12 июня по 2 июля (по белорусскому, русскому и иностранным (английскому, немецкому, испанскому, французскому, китайскому) языкам, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени, обществоведению, географии) в соответствии с графиком, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 №29А. Начало тестирования по всем предметам — 11.00.

Регистрация для участия в тестировании в резервный день (при наличии уважительной причины неявки) — с 30 июня по 3 июля в Витебском государственном технологическом университете. Пункт проведения централизованного тестирования в резервный день (6, 8 и 10 июля) — Белорусский государственный университет.

В целях осуществления контроля за проведением централизованного тестирования Комитетом госконтроля области и Витебским облисполкомом созданы соответствующие комиссии по контролю в пунктах тестирования.

Кроме задействованных на постоянной основе сотрудников Комитета государственного контроля, в целях обеспечения контроля непосредственно в каждой аудитории при проведении тестирования дополнительно привлечены более 400 человек. Это представители местных исполнительных и распорядительных органов, работники учреждений образования и представители ОО “БРСМ”.

Областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году призвана обеспечить абитуриентам равные возможности для поступления в государственные высшие и средние специальные учреждения образования, защиту их законных прав и интересов, своевременно и качественно рассматривать обращения по вопросам тестирования и приема в учреждения образования, принимать предусмотренные законодательством меры по выявленным фактам нарушений, а также вносить предложения по совершенствованию отдельных положений нормативно-правовых актов.

Обращения граждан по спорным и проблемным вопросам централизованного тестирования принимаются по контактным телефонам “горячих линий” в рабочие дни с 9 до 18 часов:

в Комитете государственного контроля Витебской области — 8 (0212) 42-61-93, 42-61-82;

в Полоцком межрайонном комитете государственного контроля — 8 (0214) 74-87-50;

в Оршанском межрайонном комитете государственного контроля — 8 (0216) 51-09-22.

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