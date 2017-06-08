«Каменный цветок» вновь «расцвел» в Могилеве

Автор: Галина ХИТРИКОВА.

Международный пленэр скульпторов по камню «Каменный цветок» открылся в Могилеве. Традиционное мероприятие в нынешнем сезоне посвящено 750-летию города.





Скульптурный городок, куда привезли порядка 30 камней-валунов, разместился на живописном берегу Дубровенки по проспекту Мира. На протяжении месяца на его территории в режиме реального времени будут трудиться 10 мастеров из 5 стран мира, в том числе из Беларуси, Грузии, Китая, Молдовы и Сербии. Созданные ими скульптурные композиции станут подарком городу по случаю его 750-летия.

Планируется, что большая их часть разместится в строящемся парке культуры и отдыха в районе Подниколья.

Открывшийся пленэр стал четвертым в истории его проведения в Могилеве. Стартовал он в 2003 году, но на протяжении десятилетия был проведен только раз. В 2013 году, когда Могилев был объявлен культурной столицей СНГ и Беларуси, мероприятие возродили уже на международном уровне.

Каждый из прошедших скульптурных мастерских под открытым небом в Могилеве внес свою лепту в преображение его городского портрета. Приятных сюрпризов ждут могилевчане и от нового сезона пленэра. «Сегодня уникальное событие – начало творческого процесса. Уже через месяц привезенные сюда каменные глыбы обретут новую жизнь. Они станут скульптурами, которые украсят наш любимый город. Мы с нетерпением ждем результатов творения рук, сердца и души скульпторов», – отметила на церемонии открытия пленэра заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

Презентация каменных скульптур по итогам пленэра запланирована на 28 июня.