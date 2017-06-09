МИНСК, 9 июн — Sputnik. Список величайших фильмов всех времен по версии любителей кино возглавил "Крестный отец", рейтинг составлен по результатам опроса британского журнала Empire .

Впервые кинокартину зрители увидели в 1972 году. Фильм является первой частью трилогии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. "Крестный отец" снят по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо и охватывает период 1945-1955 годов.

Любимый многими поколениями фильм вытеснил на вторую строчку киноленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар". Она была лидером рейтинга в прошлом году.

На третьем месте — "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008).

В первую десятку также вошли фильмы "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца". В опросе приняли участие 20 тысяч любителей кино.