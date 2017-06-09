|
Киноманы признали "Крестного отца" лучшим фильмом всех времен
09.06.2017 22:45 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Список величайших фильмов всех времен по версии любителей кино возглавил "Крестный отец", рейтинг составлен по результатам опроса
Впервые кинокартину зрители увидели в 1972 году. Фильм является первой частью трилогии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и рассказывает о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. "Крестный отец" снят по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо и охватывает период 1945-1955 годов.
Любимый многими поколениями фильм вытеснил на вторую строчку киноленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар". Она была лидером рейтинга в прошлом году.
На третьем месте — "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008).
В первую десятку также вошли фильмы "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца". В опросе приняли участие 20 тысяч любителей кино.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тысячи кинолюбителей приняли участие в опросе, по результатам которого фильм Копполы был признан лучшим.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии