Брест в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Июн 8 2017 в 12:33 PDT

Публикация от Брест (@virtualbrest.by) Июн 8 2017 в 9:27 PDT

Публикация от strannikbrest (@strannikbrest) Июн 8 2017 в 12:26 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Июн 5 2017 в 12:25 PDT

Публикация от Светлана Веснечёк (@svesnechek) Июн 4 2017 в 2:49 PDT

Публикация от Tasha Petrova (@petrova.tasha) Июн 3 2017 в 2:14 PDT

Публикация от Наталья Козловская (@natali_kazlouskaya) Июн 3 2017 в 1:52 PDT

Публикация от Sergey (Apg) (@sergey_apg) Июн 3 2017 в 10:44 PDT

Публикация от иван красноружский (@ivan_redkooo) Июн 3 2017 в 8:04 PDT

Публикация от Ju (@u_likka) Июн 1 2017 в 9:55 PDT