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Помогли перейти дорогу. Как водитель троллейбуса и прохожие в Витебске спасли утят

10.06.2017 09:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Витебске на улице «Правды» утиное семейство переходило дорогу. Но бордюр был слишким высоким для птенцов. Мама-утка не могла спасти ситуацию. Тогда на помощь пришла водитель троллейбуса, который ехал по улице недалеко от облисполкома. Женщина вышла из салона и подняла малышей на тротуар. Ей помогали и прохожие. Кто-то из пассажиров троллейбуса сделал видео спасательной операции, которое выложили в паблике «Типичный Витебск».

Однако трое утят провалились в канализационный слив. Решетку подняли, и один прохожий мужчина лег на землю и достал птенцов на поверхность.

После этого пушистое семейство скрылось в кустах. Скорее всего, утка переводила птенцов через дорогу, чтобы попасть в Гапеев ручей.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на улице "Правды" утиное семейство переходило дорогу. Но бордюр был слишким высоким для птенцов. Мама-утка не могла спасти ситуацию.

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