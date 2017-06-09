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Открытие сезона "Джазовых вечеров" у Ратуши пройдет в прямом эфире TUT
10.06.2017 11:07 — Новости Культуры | Tut.by
Субботним вечером 10 июня у Ратуши состоится первый из трех еженедельных концертов фестиваля «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» сезона-2017. Хедлайнером вечера будет один из лучших джазовых гитаристов мира Скотт Хендерсон (США), а
Плеер прямой трансляции, которую обеспечит компания Proxstream, появится в этой новости ближе к началу события. Пока же посмотрите на звездочку из Солигорска, которая выйдет на сцену первой.
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Скотт Хендерсон признавался лучшим джазовым гитаристом по версиям журналов Guitar World и Guitar Player. Он выйдет на сцену в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера (бас) и Романа Лабайе (барабаны). Также в первый день фестиваля выступят певец и мультиинструменталист Харрисон Янг (США/Нидерланды), этно-джазовый дуэт Agata, VIP-jazz Андрея Славинского.
17 и 24 июня в рамках «Джазовых вечеров» минчан ждут встречи с бас-гитаристом Кристианом Галвезом (Чили) и его музыкантами, Кливом Джонсом (США), Набилем Хемиром (Тунис), концертным оркестром Бориса Мягкова, «Трио Константина Горячего», Minsk Voices, Premier Orchestra.
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Субботним вечером 10 июня у Ратуши состоится первый из трех еженедельных концертов фестиваля "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" сезона-2017. Хедлайнером вечера будет...
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