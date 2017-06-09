Гениальные дети, Ждун, самоходы и балерины: все, что вы пропустили за неделю

Если ваша неделя была по-летнему насыщенной и времени на просмотр видео не оставалось, воспользуйтесь нашей подборкой видео TUT.BY о том, что было интересно и важно.

Мы показали гениальных детей, один из которых спец в географии, а вторая — очаровательная джаз-пианистка, узнали, как исследуют фарватер Березины, зачем взрослые девушки иут в балетную школу, хоть никогда не выйдут на большую сцену. Камера TUT.BY застала в городе знаменитого интернет-мема Ждуна, посмотрела за сборкой самого длинного автокрана. А еще мы узнали, не страшно ли пешеходам гулять по велодорожке.

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Семилетняя джаз-пианистка София Курлович



Юный географ знает все столицы мира и готовится к олимпиаде за 7 класс

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Приключения Ждуна в Минске

Голоса Минска. Мы записали, как звучит любимый город

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В Беларуси побывали потомки самоходов, уехавших в Сибирь

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В Минске один водитель плюнул в лицо другому

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От чего умирают белорусы?

Как жители деревни оплакивают сгоревший 300-летний костел

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Как исследуют фарватер Березины

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Как на предприятии «Могилевтрансмаш» собрали самый длинный автокран за 60 секунд

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