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Гениальные дети, Ждун, самоходы и балерины: все, что вы пропустили за неделю

10.06.2017 11:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Если ваша неделя была по-летнему насыщенной и времени на просмотр видео не оставалось, воспользуйтесь нашей подборкой видео TUT.BY о том, что было интересно и важно.

Мы показали гениальных детей, один из которых спец в географии, а вторая — очаровательная джаз-пианистка, узнали, как исследуют фарватер Березины, зачем взрослые девушки иут в балетную школу, хоть никогда не выйдут на большую сцену. Камера TUT.BY застала в городе знаменитого интернет-мема Ждуна, посмотрела за сборкой самого длинного автокрана. А еще мы узнали, не страшно ли пешеходам гулять по велодорожке.

Смотрите, подписывайтесь на наш канал на YouTube и будьте в курсе!

Семилетняя джаз-пианистка София Курлович

Юный географ знает все столицы мира и готовится к олимпиаде за 7 класс

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Приключения Ждуна в Минске

Голоса Минска. Мы записали, как звучит любимый город

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В Беларуси побывали потомки самоходов, уехавших в Сибирь

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В Минске один водитель плюнул в лицо другому

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От чего умирают белорусы?

Как жители деревни оплакивают сгоревший 300-летний костел

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Как исследуют фарватер Березины

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Как на предприятии «Могилевтрансмаш» собрали самый длинный автокран за 60 секунд

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
Теги: Минск
 
 
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Мы показали гениальных детей, один из которых спец в географии, а вторая - очаровательная джаз-пианистка, узнали, как исследуют фарватер Березины, зачем взрослые...

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