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В США директор школы будет платить ученикам по 100 долларов за отказ от гаджетов на время каникул

10.06.2017 17:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Директор частной школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала платить по $ 100 из своего кармана учащимся 7-го и 8-го классов, которые хотя бы каждый вторник будут отказываться от использования разного рода электроники — смартфонов, планшетов, телевизоров, компьютеров и т.д. О своеобразной акции, которая продлится до начала следующего учебного года в конце августа, сообщила в пятницу газета The Washington Post.

«Мне не нравится, когда учителя подкупают своих учеников лакомствами, поэтому я нарушаю свои правила, — отметила она. — Но я думаю, что им необходимо оказать помощь». Смит опасается, что учащиеся ее школы будут целыми днями проводить время у телевизора, глядя на экраны смартфонов или же за компьютерными играми. По ее словам, учащиеся из-за этого рискуют получить проблемы со здоровьем.

«Я очень беспокоюсь из-за того, что вездесущие телефоны ворвались в их жизнь», — поясняет директор учебного заведения, в котором запрещено использовать смартфоны во время уроков.

В конце мая перед началом каникул Смит о своем предложении рассказала родителям учеников, которые в большинстве одобрили ее инициативу. Школьники тоже были не против получить лишние «карманные деньги». Для этого им необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ. В случае, если подросток покидает дом, ему нужно будет заранее обеспокоиться вопросом связи с родителями, так как сделка не подразумевает исключений. В конце лета родители должны направить Смит письмо, в котором подтверждают, что их отпрыски не использовали гаджеты.

Директор школы беспокоится о том, что ее ученики будут слишком много времени проводить с электронными устройствами в ущерб активному отдыху. В школе обучаются 160 семи- и восьмиклассников, и, теоретически, ей придется расстаться с $ 16 тыс.

«Я думаю, что только 50 из них могут это сделать, — оценивает возможности своих подопечных директор. — Я знаю ребят, которые и часа не могут прожить без телефона».

 
 
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"Я думаю, что только 50 из них могут это сделать, - оценивает возможности своих подопечных директор. - Я знаю ребят, которые и часа не могут прожить без телефона".

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