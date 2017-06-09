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Замок Дракулы закрыли для туристов из-за медведей

10.06.2017 20:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Румынские власти закрыли доступ к одной из самых популярных достопримечательностей Румынии — замку Поенари, знаменитому благодаря истории графа Дракулы.

Они хотят обезопасить туристов — однако не от вампиров, как можно было подумать, а от медведей.

За последнее время несколько туристов, взбиравшихся по лестнице высотой в 1480 ступенек к руинам старинного замка, сталкивались с бурой медведицей, которая растит трех детенышей неподалеку.

Министерство охраны окружающей среды дало местным властям разрешение вывезти животных, однако пока неясно, куда их можно отправить.

Полиция считает, что медведей привлекла еда, которую туристы оставляют после себя возле замка.

Замок Поенари гиды называют «настоящим замком Дракулы» в противовес более популярному замку Бран, где князь Валахии Влад Цепеш, ставший прототипом графа Дракулы, лишь иногда останавливался.

 
 
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За последнее время несколько туристов, взбиравшихся по лестнице высотой в 1480 ступенек к руинам старинного замка, сталкивались с бурой медведицей, которая растит...

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