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Исполнитель роли Бэтмена умер в США
10.06.2017 22:11 — Новости Культуры | Tut.by
В США на 89-м году жизни умер актер Адам Уэст, который исполнил роль Бэтмена в телесериале 1960-х годов.
О смерти Уэста сообщили его родственники. Как рассказал представитель семьи, актер умер от лейкемии в Лос-Анджелесе.
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Как рассказал представитель семьи, актер умер от лейкемии в Лос-Анджелесе.
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