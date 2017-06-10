Исполнитель роли Бэтмена умер в США

В США на 89-м году жизни умер актер Адам Уэст, который исполнил роль Бэтмена в телесериале 1960-х годов.





О смерти Уэста сообщили его родственники. Как рассказал представитель семьи, актер умер от лейкемии в Лос-Анджелесе.





«Наш папа всегда считал себя Ярким рыцарем и стремился оказать положительное влияние на жизнь своих поклонников. Он был и всегда будет нашим героем», — говорится в заявлении семьи Уэста.