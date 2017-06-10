|
Юное дарование и заслуженные авторитеты. У Ратуши прошел первый в этом сезоне джазовый концерт
11.06.2017 00:51 — Новости Культуры | Tut.by
В субботу вечером возле Ратуши прошел первый концерт «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ», на котором выступила знаменитая 7-летняя белоруска София Курлович и легендарный американец Скотт Хендерсон. Атмосфера музыкального события — в фоторепортаже TUT.BY.
В субботу днем в Верхний город пришло не мало народу поучаствовать в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атмосфера музыкального события - в фоторепортаже TUT.BY.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии