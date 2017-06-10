Юное дарование и заслуженные авторитеты. У Ратуши прошел первый в этом сезоне джазовый концерт

В субботу вечером возле Ратуши прошел первый концерт «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ», на котором выступила знаменитая 7-летняя белоруска София Курлович и легендарный американец Скотт Хендерсон. Атмосфера музыкального события — в фоторепортаже TUT.BY.





В субботу днем в Верхний город пришло не мало народу поучаствовать в Дне многонациональной России . Джазовый вечер визуально собрал публики еще больше. Его открыл недавно назначенный зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич, а потом на сцену вышли музыканты. Со временем на площадь Свободы подтягивалось все больше народа, а закончился концерт после 10 часов вечера.











































