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Юное дарование и заслуженные авторитеты. У Ратуши прошел первый в этом сезоне джазовый концерт

11.06.2017 00:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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В субботу вечером возле Ратуши прошел первый концерт «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ», на котором выступила знаменитая 7-летняя белоруска София Курлович и легендарный американец Скотт Хендерсон. Атмосфера музыкального события — в фоторепортаже TUT.BY.


В субботу днем в Верхний город пришло не мало народу поучаствовать в Дне многонациональной России. Джазовый вечер визуально собрал публики еще больше. Его открыл недавно назначенный зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич, а потом на сцену вышли музыканты. Со временем на площадь Свободы подтягивалось все больше народа, а закончился концерт после 10 часов вечера.
















 
 
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