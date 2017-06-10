МИНСК, 10 июн — Sputnik. Первый концерт фестиваля "Джазовые вечера — 2017" прошел в субботу на площадке у Ратуши, передает корреспондент Sputnik.

На открытии мероприятия выступила юная пианистка из Солигорска София Курлович, которую в интернете прозвали вундеркиндом. Среди наград джазовой пианистки — Гран-при российского конкурса "Джаз-момент 2016". Также она выступала на концертах Игоря Бутмана и Дениса Мацуева и побывала гостьей в шоу Максима Галкина "Лучше всех" на "Первом канале" в России.



© Sputnik/ Юлия Хвощ София Курлович на открытии "Джазовых вечеров-2017"

Постаралась на славу

На концерте Софию сопровождал отец Константин Курлович, который рассказал Sputnik, что в семье, кроме его дочери, на пианино никто не играет. Родители были приятно удивлены большому успеху девочки. По словам отца, София добилась таких результатов благодаря своему усердию и труду.



© Sputnik/ Юлия Хвощ Отец юного дарования рассказывает корреспонденту Sputnik о том, как его дочь добилась успеха

"Она же не только в музыкальную школу ходит. Она и танцами занимается, так получилось, что больше всего времени уделяет музыке. И у нее стало получаться", — сказал он.

Слава к ребенку, считает Константин, пришла после победы на международном музыкальном конкурсе в Солигорске.

"После этого мы выложили видео в интернет. Нас пригласили поучаствовать в конкурсе "Талент краiны", и там мы тоже выиграли", — добавил Константин.



© Sputnik/ Юлия Хвощ Константин Курлович с дочерью

По словам отца, София учится во втором классе, и у нее хорошая успеваемость. Девочка углубленно изучает английский язык.

Обещали вернуться

Хедлайнером мероприятия стал Скотт Хендерсон из США, который признавался лучшим джазовым гитаристом по версиям журналов Guitar World и Guitar Player. Его сопровождали французские музыканты Арчибальд Лагоньер и Роман Лабайе. Также в первый день фестиваля выступили певец и мультиинструменталист Харрисон Янг и этно-джазовый дуэт Agata, VIP-jazz Андрея Славинского. Янг порадовал своим творчеством минчан во второй раз.



© Sputnik/ Юлия Хвощ Мультиинструменталист Харрисон Янг выступает перед минской публикой

Следующие концерты фестиваля пройдут 17 и 24 июня. В этом году в Минск приедут музыканты из Германии, Великобритании, Италии, Польши, США, Франции. А государственный академический симфонический оркестр Беларуси вместе с дирижером из Нью-Йорка Игорем Бухваловым представит у ратуши симфоджазовую программу.

"Джазовые вечера" под открытым небом проходят в столице уже в пятый раз. Организаторы мероприятия — Мингорисполком, концертное агентство "4А-Ивент" и ОАО "Банк БелВЭБ".