Спектакль Брестского театра кукол - гость Платоновского фестиваля

В эти дни в Воронеже проходит один из самых престижных и массовых культурных форумов России — 7-й Международный Платоновский фестиваль искусств, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Блог BrestCITY.com

Воронеж — родина писателя Андрея Платонова, классика литературы ХХ века. Платоновский фестиваль знакомит гостей не только с театральным искусством, на его площадках можно увидеть визуальный и синтетический театр, живопись, графику, видеоарт и инсталляции — все, что связано с именем Платонова и его эпохой.

В нынешнем году на Платоновский фестиваль приглашены деятели искусств из 17 стран, в их числе — труппа Брестского театра кукол со спектаклем «Фро», поставленным главным режиссером Большого театра кукол Русланом Кудашовым (Санкт-Петербург). Спектакль «Фро» БТК — лауреат Национальной театральной премии Беларуси за 2016 год.