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Спектакль Брестского театра кукол - гость Платоновского фестиваля
11.06.2017 10:11 — Новости Культуры | Tut.by
В эти дни в Воронеже проходит один из самых престижных и массовых культурных форумов России — 7-й Международный Платоновский фестиваль искусств,
Воронеж — родина писателя Андрея Платонова, классика литературы ХХ века. Платоновский фестиваль знакомит гостей не только с театральным искусством, на его площадках можно увидеть визуальный и синтетический театр, живопись, графику, видеоарт и инсталляции — все, что связано с именем Платонова и его эпохой.
В нынешнем году на Платоновский фестиваль приглашены деятели искусств из 17 стран, в их числе — труппа Брестского театра кукол со спектаклем «Фро», поставленным главным режиссером Большого театра кукол Русланом Кудашовым (Санкт-Петербург). Спектакль «Фро» БТК — лауреат Национальной театральной премии Беларуси за 2016 год.
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Спектакль "Фро" БТК - лауреат Национальной театральной премии Беларуси за 2016 год.
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