Женщина, которая ведет: Спиридович отметит свои 25 на Славянском базаре

Чуть больше месяца остается до начала фестиваля "Славянский базар в Витебске" — самого ожидаемого события для белорусских артистов и зрителей, а также для приезжих гостей. Известно, что на билетах организаторы мероприятия уже заработали почти миллион долларов.

В этом году у бессменной ведущей фестиваля Алены Спиридович юбилей — она отмечает 25 лет работы в этом проекте. Sputnik вспомнил историю ее появления на большой сцене.

Спасти эфир

Алена признается: первый "Славянский базар" вполне мог стать для нее последним. Тогда она, еще молодой специалист, вела рублику "Дневники фестиваля", которая выходила в прямом эфире за 15 минут до концерта. Обычно камеру ставили возле входа в амфитеатр, и ведущая, глядя в нее, рассказывала о фестивальной программе. Для комментариев приглашались артисты и кураторы концерта.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Телеведущая Елена Спиридович

Первый день прошел на ура. А на второй случилась накладка: начало концерта перенесли на 20 минут позднее, но съемочной группе об этом не доложили. Алена, как ни в чем не бывало, вышла в эфир. Она уже рассказала обо всем, что должна, а звонка на концерт все не было. Ведущая понимала, что происходит что-то не то. Но уточнить это было нельзя: идет эфир. Делать было нечего, и она стала импровизировать. В зал направлялись опоздавшие зрители. И она чуть ли не за руку притащила их к камере и стала расспрашивать у них и о любимых артистах, и о жизни вообще. Даже попросила спеть что-нибудь. Потом кто-то передал ей фестивальную газету. От безысходности она уже принялась зачитывать выдержки из некоторых статей. Пообщалась и с билетером, с милиционером… В общем, сделала все, на что хватило фантазии, но эфир спасла. Вскоре, наконец, прозвучали долгожданные позывные.

Знакомство с главным режиссером

Эта история так и осталась бы веселым воспоминанием в памяти Алены, если бы эфир не увидел тогдашний председатель "Белтелерадиокомпании" Геннадий Буравкин. В тот день он почему-то решил остаться в гостиничном номере в компании коллег и принялся смотреть телевизор. После просмотра "Дневников" он хмуро заметил: "Этой девочке рано выходить в эфир, пусть отправляется в Минск, а на ее место нужно поставить кого-то поопытнее". Конечно, об этом доложили Спиридович.



© Sputnik / Виктор Толочко "Славянский базар" на билетах заработал миллион долларов

Идти в гостиницу и собирать вещи она не хотела. Чтобы не разрыдаться, отправилась "в народ", а именно в арт-кафе возле амфитеатра. Заказала кофе. Вскоре к ней подсел мужчина, который сказал, что видел ее выступление, и оно показалось ему очень забавным.

"Он спросил, неужели мне не было ничего известно о переносе концерта. Ну, и я разоткровенничалась: рассказала обо всем, что мне пришлось пережить за последние несколько часов", — вспоминает собеседница.

Как выяснилось, новым знакомым ведущей оказался главный режиссер фестиваля Сергей Винников, прибывший из Москвы. Выслушав Алену, он с ходу взял и предложил ей в следующем году вести сам фестиваль.

"А пока, говорит он, не уезжай — походи на концерты, посмотри, как работают коллеги", — продолжает Спиридович.

Пока Алена общалась с главным режиссером, ее коллеги стучались в номер Геннадия Буравкина и просили дать ей шанс и позволить вести "Дневники" до конца фестиваля. К слову, им это удалось. Назавтра ведущая снова вышла в эфир.

Шампанского для анестезии

Через год ведущая ехала на фестиваль с большими надеждами. Прибыла специально за несколько дней, чтобы привести себя в порядок. В Витебске у нее работал знакомый парикмахер — мастер международного класса. К нему она и заглянула.

"Сидя у него в кресле, я похвасталась, что буду вести "Славянский базар" и попросила сделать так, чтобы меня запомнили. Мой знакомый шутливо ответил: "Лёгка!". И спрятал от меня зеркало. Дал бокал шампанского. Как я позже поняла, это было нужно мне для анестезии", — рассказывает ведущая.

От былой пышной шевелюры у Алены волосы остались только на затылке. Но самое забавное — мастер уложил их так, что они придавали голове форму кабачка. В общем, клиентка была похожа на инопланетянина.

Чтобы не расплакаться, в очередной раз ведущая "вышла в люди": пошла гулять по улицам. Она помнит, как у всех, кто встречал ее на пути, глаза становились очень удивленными. А ведущая гордо смотрела вперед.

Голова — не полигон

К главному режиссеру, который дал шанс Алене, она шла на трясущихся ногах. Но он, глянув на ее преображение, только весело добавил: "Оригинальненько! Наверное, что-то в этом есть". Так Спиридович начала свой долгий путь на фестивале.

Кстати, по поводу стрижки Алены режиссер и ее друг Александр Вавилов как-то написал стишок: "Спиридович, Спиридович, голова — не полигон". А парикмахер во время интервью, отметил, что несколько лет назад в его кресле из-за экспериментов с волосами плакала известная ведущая, а теперь плачет он, потому что она не хочет менять стрижку.

Спиридович неизменно выступает на "Славянском базаре" только с ультракороткой стрижкой, которой каждый год придает разные и порой смелые вариации.