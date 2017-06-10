Восемь знаменитостей и их изобретения, о которых вы не догадывались

Оказывается, многие известные английские и американские киноактеры в свободное от съемок время занимались изобретательством и рационализаторством в самых различных областях, подчас весьма неожиданных. Вот несколько наиболее ярких примеров.

Майкл Джексон



starslife.ru

Этот легендарный поп-певец помимо заслуг на музыкальном поприще был знаменит еще много чем — например, тем, что владел шимпанзе по имени Баблс.

Но мало кто знает, что именно он создал устройство, которое позволило ему принимать невероятные позы при исполнении хита Smooth Criminal.

Певец и его окружение на сцене зависали под углом 45 градусов, бросая вызов силе тяготения. Это стало возможным благодаря изобретенному Джексоном специальному каблуку, который вставлялся в крепежный узел, вделанный в сцену.

Это устройство было запатентовано в 1992 году и отлично работало, но в 1996 году что-то пошло не так, и Джексон растянулся на сцене во время исполнения этой песни.

Роджер Мур



Роджер Мур в роли Джеймса Бонда

Роджер Мур прославился исполнением роли Джеймса Бонда в 1960-е годы, но в историю он может войти как автор идеи, которая побудила известную кондитерскую фирму Wall приступить к производству мороженого сорта Magnum, которое напоминает по виду и вкусу эскимо.

Впрочем, сама компания Wall отрицает авторство Мура, утверждая, что эта история — чья-то выдумка, хотя и интересная.

Журналистка Крисси Айли писала в свое время, что актер действительно как-то пожелал, чтобы в Англии стали производить шоколадное мороженое на палочке, и к его пожеланию прислушались.

Компания якобы прислала ему вариант, примерно соответствующий его пожеланию, а много лет спустя, в 1989 году, запустили «Магнум». Сегодня это мороженое на палочке — один из самых продаваемых в мире брендов мороженого.

Гарри Конник-младший



Гарри Коник-младший. Фото: Википедия

Гарри — известный певец, телеведущий и время от времени актер. Но он также автор запатентованного изобретения, которое оказалось весьма полезным для музыкантов.

Во время гастролей в 90-е годы этот популярный исполнитель сентиментальных баллад так раздражался, когда ветер уносил с пюпитра разложенные ноты, что сконструировал устройство, которое проецировало партитуру на экран.

Это изобретение имело непредвиденные последствия: певец неожиданно получил возможность быстро редактировать партитуру и рассылать ее всем членам оркестра немедленно.

Джеми Ли Кертис



Джими Ли Кертис. Фото: Википедия

58-летняя голливудская звезда Джеми Ли Кертис больше всего известна исполнением ведущей роли в фильме «Рыбка по имени Ванда», но, оказывается, она также обладает патентом на детскую пеленку с водонепроницаемым карманом для подтирок.

«Эта пеленка называется Dipe 'N Wipe, — рассказала актриса, выступая по американскому радио. — Она позволяет, не отвлекаясь, совершать все необходимые гигиенические процедуры с младенцем в считанные минуты».

Говард Хьюз



Говард Хьюз и Джин Харлоу на премьере фильма «Ангелы ада» (1930). Фото: Википедия

Этот американский миллиардер и кинопродюсер унаследовал огромное состояние от своего отца, изобретателя особого самозатачивающегося бура для нефтяных скважин.

Но он также вошел в историю как изобретатель бюстгальтера, который позволял выгодно подчеркивать высоту груди щедро одаренной в этом смысле кинозвезды Джейн Расселл.

Однако созданный им в 1943 году прототип бюстгальтера-пушап для использования при съемках фильма «Бандит» не понравился актрисе, которая сочла его неудобным и предпочла использовать свой собственный.

Хеди Ламарр



Хеди Ламарр в фильме МГМ «Райское тело» (1944). Фото: Википедия

Эта кинозвезда австрийского происхождения — ее настоящее имя было Хедвиг Кислер, и родилась она в Вене в еврейской семье в 1914 году — сыграла немало ролей в голливудских фильмах в 30-е и 40-е годы. Еще до этого она вызвала скандал, появившись в обнаженном виде в австрийском фильме «Экстаз».

Но в 1942 году она прославилась изобретением системы радиоуправления морскими торпедами, которая исключала возможность подавления радиосигналов благодаря технологии «прыгающих частот», которая до сих пор с успехом используется в мобильной телефонии и не только.

Зеппо Маркс



Комедийные артисты братья Маркс. Слева направо: Харпо, Зеппо, Чико, Граучо, Гаммо. Фото: Википедия

Младший из знаменитых братьев Маркс находился в тени своих прославленных братьев — Граучо и Харпо.

Но он достиг куда большего успеха, став изобретателем первых наручных часов, которые могли измерять пульс и издавать сигнал тревоги при нарушении сердечного ритма.

Зеппо Маркс также основал фирму Marman Products, которая занималась производством оборудования для военных самолетов. Среди прочего фирма изготовила специальные зажимы, которыми удерживалась атомная бомба, сброшенная на Нагасаки 9 августа 1945 года.

Похожие зажимы применялись в 1962 году в кабине капсулы корабля «Френдшип-7», на котором Джон Гленн совершил свой орбитальный полет.

Джули Ньюмар



Джули Ньюмар. Фото: Википедия

83-летняя американская актриса и певица прославилась исполнением роли Женщины-кошки в фильмах про Бэтмена в 1960-х годах. На своем сайте она гордо объявляет себя американкой в 11-м поколении и потомком английских колонистов, прибывших в Америку на корабле «Мейфлауэр».

Но ее сайт не уопминает о том, что в 70-е годы она запатентовала колготки, которые продавались под брендом Nudemar и выгодно подчеркивали достоинства женской фигуры, придавая, как говорилось в рекламе, «проказливый силуэт тыльной части».

«Эти колготки заставляют вашу попу выглядеть как яблочко, а не как бутерброд с колбасой», — сообщила Ньюмар в интервью журналу People в 1977 году.

Ей же принадлежит патент на бюстгальтер со скрытыми лямками.