Шахты, калийные рудники и письма с фронта. Репортаж из Солигорского краеведческого музея

Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о Солигорском краеведческом музее. Хотите узнать, как выглядит шахта изнутри, как жили местные жители до открытия месторождений калийной соли и посмотреть на экипировку шахтеров? Добро пожаловать!





Солигорский краеведческий музей выделяется внутренним убранством. Интерьер напоминает, что музей находится в калийной столице Беларуси: само помещение сделано в виде шахты. Низкие потолки, крепежные блоки, закругленные края боковых оранжево-красных витрин (цвет калийной соли) — так создается соответствующий образ.

Всего в музее 3 зала: выставочный зал, зал природы и экологии, а также экспозиционный зал. Последний, в свою очередь, включает в себя разделы «Этнография», «20-е годы — начало 40-х годов», «Наш край в годы Великой Отечественной войны», «Послевоенное восстановление и развитие», «История города Солигорска».

Раздел «Этнография» знакомит посетителей с культурой крестьян конца XIX — начала XX столетия, которые жили в этом регионе. Кстати, именно через городской поселок Старобин, который находится в Солигорском районе, проходит условная граница, которая делит две этнозоны — Центральную Беларусь и Полесье. Поэтому этот регион так интересен исследователям. В экспозиции представлены инструменты работы и быта крестьян, народная одежда.





Следующий раздел экспозиции «20-е годы — начало 40-х годов» рассказывает о событиях после революции 1917 года, коллективизации, репрессиях советского времени, развитии экономики.





Раздел экспозиции о Великой Отечественной войне посвящен партизанской борьбе на территории Старобинщины. В этом разделе можно увидеть документы партизанских отрядов, личные вещи, предметы партизанского быта и даже лесную мастерскую по изготовлению и ремонту оружия.





В этом разделе находится письмо из Берлина от местного жителя Николая Петровича, которое он 9 мая 1945 года написал своей жене Марии в деревню Зажевичи: «Разреши тебя поздравить с Днем Победы. Мы победили. Война, Маня, закончилась, недалек час нашей встречи. Большинство товарищей горят желанием быстрее встретить свое семейство, а я, когда подумаю, что приеду и своих любимых детей не встречу: Кольки, Любки, Нинки, то сердце обливается кровью, а глаза слезами — и ничего не вижу».





Дети Николая и Марии погибли 15 февраля 1943 года во время карательной операции, когда была сожжена деревня Копацевичи. Позже Николай Петрович вернулся в деревню, но его совместная послевоенная жизнь с женой не сложилась. Именно Мария и передала это письмо в музей.

Значительное место в экспозиции музея занимает зал, посвященный строительству калийных рудников и самого Солигорска. В этой части экспозиции выставляются инструменты работы шахтеров, фотоснимки, личные вещи первых строителей. Экспонаты рассказывают о быте, культуре, образовании молодого города в 1960-е — 1970-е годы.

Следующий зал «Природа и экология» продолжает рассказывать об особенностях Солигорского района. Важное место в экспозиции занимает раздел «Геология», который посвящен открытию и разработке Старобинского месторождения калийной соли. Там находится макет «Разрез калийной шахты».





На этом же макете можно увидеть изображение знаменитых солигорских соляных гор. Там же находятся манекен шахтера, образцы калийной соли и других полезных ископаемых, фотоснимок ракоскорпиона, который жил еще в палеозойскую эру, а также палеонтологическая коллекция окаменелостей.

Экспозиционный материал раздела «Природа» выполнен способом объемных пейзажных диорам, которые позволяют представить сезонные, ландшафтные зоны Солигорского района.

В музее находится множество разнообразных экспонатов, рассказывающих о нелегком труде первых шахтеров. Это и элементы экипировки (шахтерские лампы, защитные каски, самоспасатель, отбойный молоток), и фотографии знаменитых шахтеров, их награды, грамоты и документы. Например, в музее хранится телевизор «Неман», радиола «Беларусь 59», различные журналы и книги, фотографии, пластинки, игрушки. По ним можно судить о быте, интересах и занятиях жителей Солигорска десятки лет назад.





Еще один интересный музейный предмет — фотография «Открытие Погостского пожарного общества» конца XIX — начала XX веков (Погост — деревня в Солигорском районе). На фотографии можно увидеть помещика Герменсона с семьей, священника, пожарных, а также узнать о моде того времени.





Адрес музея: Солигорск, улица Ленина, 5а.

Входные билеты для посетителей: школьники — 50 копеек, взрослые — 1 рубль.

Экскурсионное обслуживание: школьники — 2 рубля 50 копеек, взрослые — 5 рублей.

День бесплатного посещения — первый вторник месяца.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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