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Театр в США остался без спонсора из-за сходства Цезаря с Трампом

12.06.2017 12:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации Public Theater из-за сходства главного героя постановки «Юлий Цезарь» с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters.


Фото: Reuters

Спектакль Public Theater, премьера которого состоялась в Нью-Йорке 23 мая, является современной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь». Главный герой в ней представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане, жена Цезаря, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду (жена Дональда Трампа, Меланья Трамп, родом из Словении).

По мнению представителей авиакомпании, «изобретательное и художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса», говорится в сообщении компании. Представитель Банка Америки ограничилась заявлением о прекращении финансирования спектакля «Юлий Цезарь», не уточнив, коснется ли эта мера других постановок организации.

 
 
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Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации Public Theater из-за сходства главного героя постановки "Юлий...

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