Театр в США остался без спонсора из-за сходства Цезаря с Трампом

Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки заявили о прекращении финансирования некоммерческой организации Public Theater из-за сходства главного героя постановки «Юлий Цезарь» с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters .



Фото: Reuters

Спектакль Public Theater, премьера которого состоялась в Нью-Йорке 23 мая, является современной интерпретацией трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь». Главный герой в ней представлен как мужчина со светлыми волосами в деловом костюме и со значком с американским флагом на лацкане, жена Цезаря, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и одевается в дизайнерскую одежду (жена Дональда Трампа, Меланья Трамп, родом из Словении).

По мнению представителей авиакомпании, «изобретательное и художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса», говорится в сообщении компании. Представитель Банка Америки ограничилась заявлением о прекращении финансирования спектакля «Юлий Цезарь», не уточнив, коснется ли эта мера других постановок организации.