В июне опубликовали трейлер документального фильма «Першадрук», где постановочные съемки проходили в Вилейке

В июне вышел трейлер документального фильма «Першадрук», где постановочные съемки проходили в Вилейке.

Картина также снималась на территории четырех стран: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург).

Она показывает жизненный путь белорусского первопечатника, предлагает пройти его дорогами. Авторы раскрывают личность Франциска Скорины в контексте современности. Целью создателей было не просто рассказать биографию первопечатника, а спроецировать его личность на сегодняшний день, показать, что его идеи и принципы живут в современности. Фильм создан на белорусском языке, планируется его перевод на русский и английский языки.

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