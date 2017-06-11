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В июне опубликовали трейлер документального фильма «Першадрук», где постановочные съемки проходили в Вилейке

12.06.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В июне вышел трейлер документального фильма «Першадрук», где постановочные съемки проходили в Вилейке.

Картина также снималась на территории четырех стран: в Беларуси (Минск, Полоцк, Вилейка), Польше (Краков), Чехии (Прага) и России (Санкт-Петербург).

Она показывает жизненный путь белорусского первопечатника, предлагает пройти его дорогами. Авторы раскрывают личность Франциска Скорины в контексте современности. Целью создателей было не просто рассказать биографию первопечатника, а спроецировать его личность на сегодняшний день, показать, что его идеи и принципы живут в современности. Фильм создан на белорусском языке, планируется его перевод на русский и английский языки.

Видео info Belarusfilm

 
Теги: Минск
 
 
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В июне вышел трейлер документального фильма «Першадрук», где постановочные съемки проходили в Вилейке. Картина также снималась на территории четырех стран: в...

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