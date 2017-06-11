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Белорусский кинопрокат на минувшей неделе возглавила "Мумия"

12.06.2017 12:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Фантастический боевик "Мумия" возглавил белорусский кинопрокат по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в понедельник в столичном УП "Киновидеопрокат".

Только в столичных государственных кинотеатрах на минувшей неделе "Мумию" посмотрели почти 18 тысяч человек, которые принесли фильму ужасов с Крузом 96 тысяч рублей.

Не помешали фильму "Мумия" и негативные отзывы критиков — они считают ужасы вторичными, а положительно отзываются только о визуальном ряде картины.

На втором месте располагаются "Пираты Карибского моря" и 77,9 тысячи рублей, на третьем — блокбастер вселенной DC "Чудо-женщина" и 50 тысяч рублей. Четвертую строчку по кассовым сборам заняли "Спасатели Малибу" (13,3 тыс. рублей), пятую — лента Андрея Звягинцева "Нелюбовь (12 тыс. рублей).

Мировой бокс-офис также разместил "Мумию" на первую строчку по сборам — за премьерные выходные картина заработала $174 миллиона. Второе место занимает "Чудо-женщина" — лента про супергероиню уже заработала $435 миллиона. Замыкает тройку лидеров по мировым сборам картина "Пираты Карибского моря" — общие сборы ее уже превысили отметку в $600 миллионов.

Уже в четверг 15 июня в прокат выйдет мультфильм Disney "Тачки 3" — вероятнее всего, он и возглавит прокат на следующей неделе.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый фильм с Томом Крузом в главной роли, несмотря на негативные отзывы критиков, смог обогнать по кассовым сборам последних "Пиратов Карибского моря".

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