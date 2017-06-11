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Немига, закаты и котики. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
12.06.2017 12:53 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — коты, Немига и центр столицы с высоты.
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Что фотографировали минчане для своих Instagram на неделе - в нашей подборке.
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