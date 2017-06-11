сафари на тракторе. Новый экотур разработан в Беловежской пуще

В национальном парке «Беловежская пуща» разработан новый экологический тур «Фото-сафари», сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник туристического отдела нацпарка Оксана Богалейша.

Маршрут проходит вдоль южной границы пущи, где участки леса чередуются с открытыми местами — полянами, болотами, участками поймы. Там располагаются традиционные площадки для научных исследований и разведения копытных. Во время фотосафари туристам представится редкая возможность увидеть диких животных в естественной среде обитания. Они смогут не только сфотографировать стада благородного оленя, косули или лани европейской, но и сделать селфи на их фоне.

Не менее оригинальным в этом туре является и средство передвижения туристов. Добраться к цели путешествия они смогут на 16-местной бричке, в которую впряжен мини-трактор «Беларус». Под капотом универсальной модели — двигатель в 26 лошадиных сил, отличительными особенностями которого являются низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность.

Тур рассчитан на 2−2,5 часа и проходит в сопровождении гида-экскурсовода. Идея нового экологического маршрута родилась из пожеланий самих туристов.

«В Беловежскую пущу люди приезжают прежде всего посмотреть на природу. Посещения вольеров и музея многим оказывается недостаточно. Поэтому после обзорной экскурсии мы предложим им пересесть из автобуса в бричку и отправиться на фото-сафари. Разработанный маршрут позволяет почти со стопроцентной уверенностью гарантировать встречу с дикими животными на воле. Думаем, что тур будет востребован туристами», — отметила Оксана Богалейша.

Услугу планируется внедрить уже в ближайшие дни. Первое время фотоохоту будут организовывать по предварительным заявкам. В последующем предполагается установить четкий график проведения тура.

По случаю открытия нового маршрута национальный парк разыгрывает два билета на тур среди подписчиков официальной группы клуба Беловежской пущи ВКонтакте. Розыгрыш состоится 26 июня в туристическом отделе национального парка.

В настоящее время для знакомства с достопримечательностями Беловежской пущи разработана сеть автомобильных, велосипедных и пешеходных туристических маршрутов и экологических троп. Это «Озерное кольцо», «Звериный переход», «Лесные тайны», «Северная тропа», «Большое путешествие», «Царская поляна», «Язвинская дубрава», «Пущанские робинзоны», «Войтов мост», «Память», «Заповедная дубрава», «По следам Наполеона» — всего не менее полутора десятка маршрутов.

На экскурсиях в национальном парке «Беловежская пуща» с начала года побывали свыше 124 тысяч человек.