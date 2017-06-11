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В Германии выставили на продажу картины Гитлера
12.06.2017 15:01 — Новости Культуры | Tut.by
Художественные картины Адольфа Гитлера выставили на аукцион в Германии, сообщает «
Всего на продажу выставлены 14 картин. Их первоначальная стоимость варьируется от 1 до 50 тысяч долларов. На некоторых из них есть автограф фюрера.
До того как заняться политикой, Гитлер мечтал стать художником. Но он дважды провалил вступительные испытания в Венскую академию искусств.
Точное количество работ, созданных Гитлером, до сих пор неизвестно. Исследователи говорят о нескольких сотнях его картин. Общее число картин, эскизов и рисунков Гитлера достигает трех с половиной тысяч.
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Художественные картины Адольфа Гитлера выставили на аукцион в Германии, сообщает "Федеральное агентство новостей".
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