В Германии выставили на продажу картины Гитлера

Художественные картины Адольфа Гитлера выставили на аукцион в Германии, сообщает « Федеральное агентство новостей ».



Картина Гитлера «Внутренний двор старой резиденции в Мюнхене», 1914. Фото: Википедия

Всего на продажу выставлены 14 картин. Их первоначальная стоимость варьируется от 1 до 50 тысяч долларов. На некоторых из них есть автограф фюрера.

До того как заняться политикой, Гитлер мечтал стать художником. Но он дважды провалил вступительные испытания в Венскую академию искусств.

Точное количество работ, созданных Гитлером, до сих пор неизвестно. Исследователи говорят о нескольких сотнях его картин. Общее число картин, эскизов и рисунков Гитлера достигает трех с половиной тысяч.