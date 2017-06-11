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В Германии выставили на продажу картины Гитлера

12.06.2017 15:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Художественные картины Адольфа Гитлера выставили на аукцион в Германии, сообщает «Федеральное агентство новостей».


Картина Гитлера «Внутренний двор старой резиденции в Мюнхене», 1914. Фото: Википедия

Всего на продажу выставлены 14 картин. Их первоначальная стоимость варьируется от 1 до 50 тысяч долларов. На некоторых из них есть автограф фюрера.

До того как заняться политикой, Гитлер мечтал стать художником. Но он дважды провалил вступительные испытания в Венскую академию искусств.

Точное количество работ, созданных Гитлером, до сих пор неизвестно. Исследователи говорят о нескольких сотнях его картин. Общее число картин, эскизов и рисунков Гитлера достигает трех с половиной тысяч.

 
Теги: Новости
 
 
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Художественные картины Адольфа Гитлера выставили на аукцион в Германии, сообщает "Федеральное агентство новостей".

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