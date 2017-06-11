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День культуры Казахстана пройдет в Минске 17 июня

12.06.2017 15:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. День культуры Казахстана пройдет в Верхнем городе в Минске в субботу 17 июня, сообщили Sputnik в национальной казахской диаспоре.

Праздники национальных культур продолжаются в Минске по субботам: уже прошли дни шведской и русской культур.

День культуры Казахстана состоится на площадке у минской ратуши 17 июня – начнется он с мастер-класса по приготовлению казахского блюда баурсак. Кроме того, в Верхнем городе можно будет познакомиться с бытом казахов –даже заглянуть в настоящую юрту.

Гости Дня культуры Казахстана смогут посмотреть 17 июня на национальные бои казахша курес, посетить экспресс-уроки казахского и мастер-класс по национальным танцам. В конце праздника на сцене в Верхнем городе выступит группа CherMen.

Праздник "Степные напевы" не обойдется и без угощений – для гостей мероприятия приготовят плов, манты, чебуреки и множество других любимых многими белорусами блюд.

Продлится праздник казахской культуры с 13:00 до 18:00. Следом за ним в Верхнем городе начнется очередной концерт из серии "Джазовые вечера".

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Праздник назван "Степные напевы" – в его рамках белорусов будут угощать блюдом баурсак и покажут казахскую юрту.

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