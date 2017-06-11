В День отца в Бресте пройдет папа-парад

18 июня в рамках празднования Дня отца в Бресте пройдет традиционный «Бацькаўскі фэст». Одним из центральных мероприятий фестиваля станет папа-парад, сообщил TUT.BY один из организаторов мероприятия Олег Голос.

Папы с детьми выстроятся в колонну и проследуют по запланированному маршруту в сопровождении военного оркестра. Принимать парад будут мамы, бабушки, родные и близкие.

«Задача фестиваля — не только увеличить количество времени, проводимого папами с ребенком, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье», — сообщили в «Наследии».

В этом году в программу фестиваля включены концерт, флешмоб «Танцуем с папой», выступление военного оркестра внутренних войск МВД, а также встречи участников мероприятия с областной милицией, спасателями, Госавтоинспекцией. Кроме того пройдут показательные выступления брестских десантников.

Также будут работать игровые зоны для детей. Фестиваль объединит около 10 интерактивных площадок от партнеров — образовательных и развлекательных центров города.

Организаторы семейного праздника «Бацькаўскі фэст», приуроченного к Международному дню отца, являются: Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие» совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района г. Бреста и при активном участии Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Программа праздника доступна в официальной группе Вконтакте .