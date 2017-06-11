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В День отца в Бресте пройдет папа-парад
12.06.2017 15:54 — Новости Культуры | Tut.by
18 июня в рамках празднования Дня отца в Бресте пройдет традиционный «Бацькаўскі фэст». Одним из центральных мероприятий фестиваля станет папа-парад, сообщил TUT.BY один из организаторов мероприятия Олег Голос.
Папы с детьми выстроятся в колонну и проследуют по запланированному маршруту в сопровождении военного оркестра. Принимать парад будут мамы, бабушки, родные и близкие.
«Задача фестиваля — не только увеличить количество времени, проводимого папами с ребенком, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье», — сообщили в «Наследии».
В этом году в программу фестиваля включены концерт, флешмоб «Танцуем с папой», выступление военного оркестра внутренних войск МВД, а также встречи участников мероприятия с областной милицией, спасателями, Госавтоинспекцией. Кроме того пройдут показательные выступления брестских десантников.
Также будут работать игровые зоны для детей. Фестиваль объединит около 10 интерактивных площадок от партнеров — образовательных и развлекательных центров города.
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Кроме того для отцов и детей организуют флешмоб "Танцуем с папой".
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