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Голоса Гродно. Жизнь города за 4 минуты от центра до окраины

12.06.2017 16:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Какие звуки составляют портрет крупного населенного пункта? После того как вы познакомились с аудиопортретом Минска, предлагаем вам перенестись в Гродно и за четыре минуты познакомиться с жизнью города от центра до окраин.

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Какие...

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