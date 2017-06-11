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Голоса Гродно. Жизнь города за 4 минуты от центра до окраины
12.06.2017 16:32 — Новости Культуры | Tut.by
В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Какие звуки составляют портрет крупного населенного пункта? После того как вы познакомились с
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В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Какие...
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