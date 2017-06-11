Голоса Гродно. Жизнь города за 4 минуты от центра до окраины

В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Какие звуки составляют портрет крупного населенного пункта? После того как вы познакомились с аудиопортретом Минска, предлагаем вам перенестись в Гродно и за четыре минуты познакомиться с жизнью города от центра до окраин.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

