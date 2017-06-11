ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Художники из девяти стран показали, каким видят Могилев

12.06.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве завершился международный пленэр по живописи. В течение двух недель художники из Беларуси, Украины, России, Индии, Китая, Литвы, Азербайджана, Македонии и Узбекистана вдохновлялись городом, чтобы показать его на своих картинах.


Картины останутся в Могилеве как подарок к 750-летию города. Познакомиться с ними можно в выставочном зале по улице Болдина.

Арт-проект «Могилев глазами гостей» состоит из двух частей: живописной и скульптурной. Торжественное открытие экспозиции пройдет 28 июня.








 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картины уже можно увидеть в выставочном зале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В День отца в Бресте пройдет папа-парад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика