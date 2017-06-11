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Художники из девяти стран показали, каким видят Могилев
12.06.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by
В Могилеве завершился международный пленэр по живописи. В течение двух недель художники из Беларуси, Украины, России, Индии, Китая, Литвы, Азербайджана, Македонии и Узбекистана вдохновлялись городом, чтобы показать его на своих картинах.
Картины останутся в Могилеве как подарок к 750-летию города. Познакомиться с ними можно в выставочном зале по улице Болдина.
Арт-проект «Могилев глазами гостей» состоит из двух частей: живописной и скульптурной. Торжественное открытие экспозиции пройдет 28 июня.
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Картины уже можно увидеть в выставочном зале.
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