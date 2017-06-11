Художники из девяти стран показали, каким видят Могилев

В Могилеве завершился международный пленэр по живописи. В течение двух недель художники из Беларуси, Украины, России, Индии, Китая, Литвы, Азербайджана, Македонии и Узбекистана вдохновлялись городом, чтобы показать его на своих картинах.





Картины останутся в Могилеве как подарок к 750-летию города. Познакомиться с ними можно в выставочном зале по улице Болдина.

Арт-проект «Могилев глазами гостей» состоит из двух частей: живописной и скульптурной. Торжественное открытие экспозиции пройдет 28 июня.



























