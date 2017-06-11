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Ждун обзаведется семьей и начнет певческую карьеру
12.06.2017 17:20 — Новости Культуры | Tut.by
В судьбе знаменитого Ждуна, который стал собирательным образом ленивого человека, грядут революционные перемены. Автор скульптуры Маргрит ван Брефорт пообещала создать ему полноценную семью. Об этом пишет
В апреле этого года российская компания CD Land приобрела авторские права на использование Ждуна в России. В связи с этим в Москве состоялась встреча Маргрит ван Брефорт со своими поклонниками.
Как заявил на встрече президент компании Юрий Цейтлин, «у нас на Ждуна большие планы. Сейчас думаем над созданием собственного ждунского блога, возможности участия в различных клипах и может быть даже певческая карьера».
«Я думаю, что вскоре у Ждуна появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким», — отметила Маргрит ван Брефорт. По мнению скульптора, Ждун полюбился россиянам «во многом из-за из советского прошлого — когда приходилось простаивать очень много времени в очередях».
Напомним, что скульптура была
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В судьбе знаменитого Ждуна, который стал собирательным образом ленивого человека, грядут революционные перемены. Маргрит ван Брефорт, автор скульптуры, пообещала...
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