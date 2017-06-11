Ждун обзаведется семьей и начнет певческую карьеру

В судьбе знаменитого Ждуна, который стал собирательным образом ленивого человека, грядут революционные перемены. Автор скульптуры Маргрит ван Брефорт пообещала создать ему полноценную семью. Об этом пишет ТАСС .





В апреле этого года российская компания CD Land приобрела авторские права на использование Ждуна в России. В связи с этим в Москве состоялась встреча Маргрит ван Брефорт со своими поклонниками.

Как заявил на встрече президент компании Юрий Цейтлин, «у нас на Ждуна большие планы. Сейчас думаем над созданием собственного ждунского блога, возможности участия в различных клипах и может быть даже певческая карьера».

«Я думаю, что вскоре у Ждуна появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким», — отметила Маргрит ван Брефорт. По мнению скульптора, Ждун полюбился россиянам «во многом из-за из советского прошлого — когда приходилось простаивать очень много времени в очередях».

Напомним, что скульптура была создана весной 2016 года голландской художницей Маргрит ван Брефорт для детской больницы в Лейдене (Нидерланды). Она приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета в январе 2017 года. Скульптуру Маргрит ван Брефорт пользователи назвали Ждуном, как собирательный образ ленивого человека, который «сложив ручки» и ждет вечного чуда.