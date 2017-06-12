Лидер российской группы «Любэ» Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.





В скорую Расторгуев попал перед концертом ко Дню России в Туле, сообщает источник в городской администрации. «Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ», — рассказал источник. Концерт «Любэ», несмотря на это, состоялся, хотя Расторгуев не принял в нем участия.

Николай Расторгуев с 1989 года является бессменным лидером группы «Любэ». Музыкант родился в 1957 году в городе Лыткарино Московской области. В 2002 году он стал народным артистом России. В 2012 году Дмитрий Медведев наградил его орденом Почета за многолетнюю творческую деятельность.

В сентябре 2015 года в Израиле Расторгуев был госпитализирован из-за проблем с давлением. Причиной, по словам его продюсеров, стала жаркая погода.