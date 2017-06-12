Рэпер Пафф Дэдди стал самой дорогой звездой по версии Forbes

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Рэпер и продюсер Шон Комбс (Пафф Дэдди) в текущем году стал самой высокооплачиваемой звездой в мире по версии издания Forbes.

По данным журнала, Пафф Дэдди за прошедший год заработал 130 миллионов долларов США.

Вторую строчку в рейтинге занимает певица Бейонсе, ее доход оценивается в 105 миллионов долларов, писательница Джоан Роулинг – на третьем месте (95 миллионов), столько она сумела заработать благодаря блокбастеру "Фантастические твари и где они обитают".

Прошлогодний лидер рейтинга Forbes, певица Тейлор Свифт, опустилась на 49-е место – за год она заработала всего 44 миллиона долларов (в прошлом году – 170 миллионов).

Журнал Forbes выпускает рейтинг знаменитостей с 1999 года, для его составления используются оценки доходов, основанные на информации компании Nielsen, а также продавца билетов Pollstar и ресурсов IMDB и Box Office Mojo.