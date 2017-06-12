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Прошлое и настоящее на одном снимке. Краевед перенес картины Шагала на виды современного Витебска

13.06.2017 08:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Арт-центре Марка Шагала в Витебске проходит новая выставка известного фотохудожника и краеведа Виктора Борисенкова. На этот раз он представил фотопроекции, сделанные по картинам Марка Шагала и местам в современном городе, связанным с художником.


Это уже не первый авторский проект Виктора Борисенкова, посвященный Витебску. Экспозицию «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» он приурочил к 130-летию со дня рождения Марка Шагала.

На представленных работах можно увидеть места, связанные с творчеством художника, а также с воспоминаниями его жены Беллы из автобиографических мемуаров «Моя жизнь» и «Горящие огни».


— Витебск неразрывно связан с именем Марка Шагала и известен всему миру благодаря ему, — говорит Виктор Борисенков. — Строки «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» являются частью поэтического обращения художника «К моему городу Витебску», опубликованному 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке. Это стихотворение в прозе — объяснение в любви Витебску и своеобразное послание через время и пространство.





Каждую фотографию в экспозиции сопровождает цитата жены художника из ее книг.

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Сотрудник картонажно-полиграфического комбината «Покровский» Виктор Борисенков в свободное время изучает витебскую старину, используя открытки и фото города, сохранившиеся с прошлых столетий. При помощи компьютерных технологий совмещает виды современного Витебска с теми, что есть на старинных изображениях. Такая работа требует точности и упорства.


Чтобы снять один из ракурсов, который бы в точности соответствовал воспоминаниям Беллы Розенфельд, Виктору пришлось семь раз приходить на место съемки, чтобы «поймать» закат над Двиной.


Вид фотографического искусства, связанный с совмещением современных изображений со старинными, называется фотореконструкцией, или таймерографией. Виктор Борисенков по праву считается основоположником этого направления в Витебске.

Фотопроекции в Арт-центре Марка Шагала можно увидеть до 3 июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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При помощи компьютерных технологий совмещает виды современного Витебска с теми, что видны на старинных изображениях.

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