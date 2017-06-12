Алексиевич профинансировала издание биографии репрессированного классика белорусской литературы

В серии «Беларуская мемуарная бібліятэка» издательства «Лімарыус» вышла документальная биография классика белорусской литературы Владимира Дубовки. Издание профинансировала Светлана Алексевич. Об этот на своей странице в фейсбуке сообщила составительница книги Анна Северинец.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сёння — нечакана! — вярнуўся з друкарні мой Дубоўка:) Маю на руках аўтарскія экзэмпляры — такім чынам дакументальная біяграфія Уладзіміра Дубоўкі ўжо існуе. Па-першае, хацела б выказаць шчырую падзяку фундатару выдання, чалавеку, які прафінансаваў з’яўленне кнігі на свет — лаўрэату Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Александраўне Алексіевіч…», — написала вчера Северинец.

В интервью TUT.BY Северинец, которая успешно преподает в одной из школ Смолевичей, рассказывала о любовных историях Дубовки, о том, как он успешно обманывал цензуру и сам приходил в тюрьму. Книга, составленная Северинец, называется "Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго".

Владимир Дубовка (1900−1976) — белорусский поэт, прозаик, переводчик, критик. Работал в Кремле — являлся редактором белорусского издания «Вестник ЦИК, СНК и ПВО Союза ССР» (1922−1925), редактором «Свода законов и приказов Рабоче-Крестьянского правительства Союза ССР» (1926−1930). В 1930 году арестован ОГПУ СССР по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Был отправлен в ссылку. В 1937 году повторно арестован и получил десять лет лагерей. После освобождения поселился в Грузии. В 1949-м арестован в третий раз и осужден на 25 лет заключения. Окончательно реабилитирован в 1957 году. После освобождения поселился в Москве, где и умер.

Классик белорусской литературы. Реформатор белорусской поэзии (экспериментировал в форме), белорусского языка (благодаря Дубовке в литературном обиходе закрепились слова «апантаны», «водар», «дойлід», «збочыць», «імклівасьць», «наканаваны», «нелюдзь», «непрыдатны», «талака») и белорусского правописания (придумал новые буквы вместо «дз» и «дж», которые использовались в 1920-е годы). Переводил на белорусский язык Шекспира и Байрона.