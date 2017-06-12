Белорусских детей захлестнуло новое увлечение: теперь они крутят спиннеры. Они придуманы как помощники для концентрации внимания или даже снижения беспокойства. Но видеоблогеры запустили их в массы. Бездетный взрослый вряд ли поймет без пояснений, что это за приспособление и для чего оно нужно.

Съемочная группа TUT.BY предложила прохожим на минских улицах посмотреть на спиннер и предположить, что с ним можно делать. Забавные ответы людей, многие из которые впервые познакомились с нехитрым приспособлением, смотрите в нашем позитивном опросе.

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