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Взрослые разгадывают спиннер, или "Мы так в детстве с подшипниками баловались"
13.06.2017 12:59 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусских детей захлестнуло новое увлечение: теперь они крутят спиннеры. Они придуманы как помощники для концентрации внимания или даже снижения беспокойства. Но видеоблогеры запустили их в массы. Бездетный взрослый вряд ли поймет без пояснений, что это за приспособление и для чего оно нужно.
Съемочная группа TUT.BY предложила прохожим на минских улицах посмотреть на спиннер и предположить, что с ним можно делать. Забавные ответы людей, многие из которые впервые познакомились с нехитрым приспособлением, смотрите в нашем позитивном опросе.
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Белорусских детей захлестнуло новое увлечение: теперь они крутят спиннеры. Они придуманы как помощники для концентрации внимания или даже снижения беспокойства....
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