Американская компания выпустила купальник с принтом мужской волосатой груди

Компания Beloved Shirts из американского штата Юта выпустила к лету слитный купальник в виде мужского волосатого торса.

Публикация от Beloved Shirts (@belovedshirts) Май 29 2017 в 2:21 PDT

Купальник продается под названием «Сексуальная грудь». В ассортименте компании Belovedshirts можно найти сразу три расцветки для любого типа кожи. Необычный купальник стоит около 60 долларов.

Публикация от Beloved Shirts (@belovedshirts) Июн 10 2017 в 6:07 PDT

Правда, если судить по видео, у детей купальник вызвал омерзение и даже страх.

Публикация от Beloved Shirts (@belovedshirts) Июн 7 2017 в 12:37 PDT