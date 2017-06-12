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Американская компания выпустила купальник с принтом мужской волосатой груди

13.06.2017 13:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Компания Beloved Shirts из американского штата Юта выпустила к лету слитный купальник в виде мужского волосатого торса.

Купальник продается под названием «Сексуальная грудь». В ассортименте компании Belovedshirts можно найти сразу три расцветки для любого типа кожи. Необычный купальник стоит около 60 долларов.

Правда, если судить по видео, у детей купальник вызвал омерзение и даже страх.

 
 
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Компания Beloved Shirts из американского штата Юта выпустила к лету слитный купальник в виде мужского волосатого торса.

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