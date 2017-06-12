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Американская компания выпустила купальник с принтом мужской волосатой груди
13.06.2017 13:49 — Новости Культуры | Tut.by
Компания Beloved Shirts из американского штата Юта выпустила к лету слитный купальник в виде мужского волосатого торса.
Купальник продается под названием «Сексуальная грудь». В ассортименте компании Belovedshirts можно найти сразу три расцветки для любого типа кожи. Необычный купальник
Правда, если судить по видео, у детей купальник вызвал омерзение и даже страх.
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Компания Beloved Shirts из американского штата Юта выпустила к лету слитный купальник в виде мужского волосатого торса.
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