72 дня в горах. Как регбийная команда выжила после авиакатастрофы без еды

13 октября 1972 года юниорская команда по регби Old Cristians Club («Старые христиане») вместе с родственниками игроков и спонсорами летела из Уругвая в столицу Чили, Сантьяго. Самолет с 45 людьми на борту угодил в снежный циклон и сбился с курса. Выйдя из бури, экипаж увидел перед собой склон горы. Отворачивать было поздно.



Фюзеляж самолета Fairchild FH-227D, на котором летела команда Old Christians Club. Фото Andrés Figueroa Zurita, panoramio.com

Страшный удар оторвал самолету крылья и хвост. Двенадцать человек погибли на месте, выжившие пассажиры получили сотрясения и переломы. Многие были ранены смертельно: на следующий день умерли 5 человек.

Живые, мертвые и обреченные — они находились на высоте 3600 метров в отдаленном горном районе между Чили и Аргентиной.

Мертвые спасают живых

В оторванном и упавшем в расселину хвостовом отсеке остались аптечки, еда и теплые вещи.

Пять бутылок вина, луковые крекеры и несколько плиток диетического шоколада — все съестное, что удалось найти. Воду выжившие добывали из снега, растапливая его на кострах из обшивки сидений. Спали, сбившись в кучу и обмотавшись обрывками одежды. Чтобы согреться, мочились себе на ноги и руки.



После аварии. Фото viven.com.uy

Спустя несколько дней живые решили есть погибших. Обугленные куски человеческого мяса удавалось протолкнуть в себя не всем. От необходимости жевать друзей многие впадали в истерику. Но к исходу первой недели каждый стал каннибалом — альтернативой была только собственная смерть.

Лавина принесла полтонны мяса и надежду

Белый фюзеляж на снегу был незаметен с воздуха. Найденных в багаже тюбиков помады не хватило, чтобы сделать достаточно крупную надпись «SOS» на обшивке. Надежды на спасение вертолетами пропали, когда через маленький радиоприемник спортсмены услышали новости об отзыве поисковых групп из района.



Выжившие пассажиры в ожидании спасения. Фото: viven.com.uy

Две недели спустя по остаткам самолета ударила лавина. Она убила восемь человек и помогла выжить остальным — снег утеплил металлический корпус, а мертвые дали еще полтонны мяса.

Все попытки выйти на связь провалились. Рация села. Оставалось только попытаться перейти через Анды. Трое самых сильных членов команды — Нандо Паррадо, Роберто Канесса и Антонио Висинтин пошли на штурм горного хребта. Им пошили огромный спальный мешок из обивки салона, помогли соорудить сани и дали в дорогу носки, набитые замороженной человеческой плотью.

Спасение через 2,5 месяца

К концу третьего дня после выхода из лагеря Висинтина отправили обратно, забрав его припасы. Это позволило больным цингой и диареей полутрупам Канесса и Паррадо через 9 дней выйти к людям. 22 декабря, спустя два с половиной месяца после крушения рейса FAU 571, к месту аварии наконец прибыли спасательные вертолеты.



Роберто Канесса с врачами. Хосе Луису Инсиерте оказывают медицинскую помощь — у него серьезная инфекция и потеря 36 кг веса. Фото: viven.com.uy

Шестнадцать выживших лечили от тяжелейшей горной болезни, обморожений, дистрофии, с ними работали стоматологи и психиатры. История облетела мир — вышло несколько книг, два полнометражных и несколько документальных фильмов. Многие из выживших стали психологами и врачами. На месте падения самолета поставили крест из его обломков.

Как вспоминал Нандо Паррадо, «вскоре после нашего спасения Католическая церковь объявила, что в поедании плоти мертвых не было греха. Но даже более важной была поддержка, которую нам публично выразили родители погибших парней».